اُشنا شاہ نے بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کی حمایت کردی

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اُشنا شاہ نے سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان کی حمایت کردی۔

سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیشہ پاکستان اور پاکستانی کرکٹرز پر تنقید کرنے والے سابق بھارتی کرکٹر عرفان پٹھان نے غزہ کے مظلوموں کے حق میں آواز اُٹھا کر اُشنا شاہ سمیت صارفین کے دل جیت لیے۔عرفان پٹھان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر فلسطین کے حق میں کی گئی پوسٹ میں کہا کہ “غزہ میں روزانہ نومولود سے لیکر 10 سال کی عُمر کے معصوم بچے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور پوری دُنیا خاموش ہے”۔

Every day, innocent kids aged 0-10 in Gaza are losing lives and the world remains silent. As a sportsman, I can only speak out, but it's high time for world leaders to unite and put an end to this senseless killing. @UN #StopTheViolence #GazaChildren