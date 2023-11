فواد چوہدری کی گرفتاری پر اہلیہ کا بیان آ گیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وفاقی وزیر فواد چوہدری کی اہلیہ حبا چوہدری نے کہا ہے کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار گھر آئے اور کوئی وجہ بتائے بغیر فواد چوہدری کو لے گئے۔

نجی ٹی وی جیو نیوز کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما فواد چوہدری کو اسلام آباد میں واقع رہائش گاہ سے حراست میں لیا گیا۔ ان کی اہلیہ حبا چوہدری کا کہنا تھا کہ فواد چوہدری بچوں سمیت اہل خانہ کے ہمراہ گھر پر موجود تھے کہ اسلام آباد پولیس اور سادہ پوش اہلکار گھرمیں داخل ہوئے۔ نہ کوئی وارنٹ دکھائے اور نہ بتایا کہ کہاں لے کر جارہے ہیں اور شوہر کو لے گئے۔

Fawad Arrested and taken to unknown place.