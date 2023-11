فخر زمان نے سٹار بلے باز شاہد آفریدی کا ریکارڈ برابر کردیا

بنگلورو (ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی ورلڈکپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فخر زمان نے شاہد آفریدی کا ایک اننگز میں سب سے زیادہ چھکوں کا ملکی ریکارڈبرابر کردیا۔

فخر زمان نے آج نیوزی لینڈ کے خلاف 81 گیندوں پر 126 رن کی ناقابل شکست اننگز کھیلی، ان کی اننگز میں 11 چھکے اور 8 چوکے شامل تھے۔یاد رہے کہ اس سے قبل شاہد آفریدی نے سری لنکا کے خلاف 1996 میں اپنی ریکارڈ ساز اننگ میں 11 چھکے لگائے تھے۔اس کے علاوہ فخر زمان نے آج 63 گیندوں پر 9 چھکوں اور 6 چوکوں کی مدد سےکیریئر کی 11 ویں سنچری بنائی جو ورلڈکپ میں ان کی پاکستان کی طرف سے تیز ترین سنچری ہے۔

