مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:5

27 اپریل 1812ء کو امریکن نیوی Toronto Harbour کی طرف اپنے 14جنگی جہازوں پر 2600جوانوں کے ساتھ"Fort York" کے مغرب میں جا کر لنگر انداز ہوگئی۔ اُن کا اصلی ٹارگٹ تھے دو بڑے بحری جنگی جہاز "HMS Sir Isaac Brook" اور "Duke of Gloucester"۔ "Duke of Gloucester" تو ایک دن پہلے ہی وہاں سے Kingston کو جا چکا تھا۔ کافی ملٹری اور نیوی سپلائیز بھی وہ ساتھ لے گیا تھا، جن کی وہاں Lake Erie میں برطانوی نیوی کو ضرورت تھی۔

میجر جنرل Sir Roger Hale Sheaffe جو وہاں "York" میں آرمی کمانڈر تھا اُس نے امریکن لینڈنگ فورس پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا لیکن امریکن بحری جنگی جہازوں کی توپوں سے گولہ باری کی وجہ سے یہ اُس جگہ تک جلد نہ پہنچ پائے۔ جونہی یہ آرمی وہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہوسکی اُس سے بھی پہلے امریکن ساحل سمندر پر لینڈ کر چکے تھے۔ کمانڈر "Sheaffe" صرف اپنی آدھی ہی فورس امریکیوں کے مدّمقابل لا سکا۔ کیونکہ آدھی شہر کے مشرق میں تعینات تھی اور وہ وقت پر وہاں نہ پہنچ پائی۔

6 گھنٹے کی لڑائی کے بعد Sir Roger Hale Sheaffe نے محسوس کیا کہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے لہٰذا اُس نے اپنی آرمی کو Kingston واپسی کا حکم دے دیا اور دارالخلافہ امریکن فورس کے قبضہ میں دے کر چلتا بنا۔ اُس نے جنگی بحری جہاز "HMS Sir Issac Brook" اور نیول سپلائیز کو نذر آتش کرنے کا بھی جاتے ہوئے حکم دے دیا۔ اِس آتش زنی کے دھماکوں سے بہت سے امریکن سپاہی ہلاک ہوگئے۔ ان ہلاک ہونے والوں میں امریکن کمانڈر Brig. General Zelulon Pike بھی تھا۔

امریکن سپاہیوں نے جب دیکھا کہ اُ ن کے اصل ٹارگٹ ختم کر دئیے گئے ہیں تو وہ غصّے کی حالت میں اپنے کمانڈر کی حکم عدولی کرتے ہوئے شہر میں لوٹ مار کرنے لگ پڑے۔ انہوں نے بہت سی سرکاری عمارتوں کو نذر آتش کردیا جن میں گورنمنٹ ہاؤس، پارلیمنٹ بلڈنگ بھی شامل تھیں۔

چونکہ حملہ سے اصل مقصد حاصل نہ ہوسکا لہٰذا General Henry Dearbourn نے امریکن نیوی کو واپس Sachet's Harbour کو کوچ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح یہ جنگ کینیڈا جیت گیا اور امریکن آرمی کے مقدّر میں شکست آئی۔

کینیڈا کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ملک بکھری چند برطانوی کالونیوں کے یکجا ہونے سے شروع ہو کر دنیا کے کامیاب ترین ملکوں میں شمار ہونے لگا ہے۔ لیکن یہاں تک پہنچنے میں جن کٹھنائیوں اور صبر آزما حالات سے نبرد آزما ہونا پڑا وہ تاریخ کا حصّہ ہے۔

مندرجہ بالا غیر یقینی صورتحال کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک کینیڈین Author، Roberston Davis نے 1960ء میں کہا تھا۔

"This is not a country you love, it is a country you worry about."

اِن مسائل میں امریکہ سے تجارتی روابط، دستوری مسائل میں رسّہ کشی، "Quebec" میں دوسرا ریفرنڈم، مقامی لوگوں (Aboriginals)کے اپنے حقوق کے لیے احتجاج، اِن سب حالات و واقعات سے ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور کہ اِس ملک کی یکجہتی کا کیا بنے گا؟ (جاری ہے)

