وریندر سہواگ بھی فخر زمان کی شاندار بیٹنگ کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق بیٹر وریندر سہواگ بھی فخرزمان کی شاندار اننگز کے گرویدہ ہوگئے۔

ایکس (ٹوئٹر) پر جاری اپنے بیان میں وریندر سہواگ کا کہنا ہے کہ فخر زمان پاکستان کے بہترین بیٹر ہیں انہوں نے آج کیا ہی زبردست اننگز کھیلی ہے۔سہواگ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خدا جانے کس نے فخر زمان کو ٹورنامنٹ کے اہم مرحلے پر باہر بٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔وریندر سہواگ نے فخر زمان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اس میں پروٹین کی بھی کمی نہیں اور جذبے کی بھی۔

What an innings by Fakhar Zaman, by far Pakistan’s best batter. Which brains kept him on the bench for the best part of the tournament, God knows.

Protein ki bhi kami nahin, jajbe ki bhi . #NZvsPak pic.twitter.com/t6GdvKRjJ5