پڑھا لکھا آدمی جب ریٹائر ہوتا ہے تو تیس چالیس کا تجربہ ایک طرح سے اُس کے ذہن پر بوجھ ہوتا ہے۔ اس بوجھ کو اتارنے کا ایک معروف طریقہ تو اپنی یادداشتیں لکھنا ہوتا ہے۔ قدرت اللہ شہاب، مختار مسعود،الطاف گوہر، سید فدا حسن، سید منیر حسین، سعید قریشی مرحوم جیسے کئی بیوروکریٹس نے اپنے تجربات کو اگلی نسلوں تک منتقل کیا ہے، لیکن آپ بیتی لکھنے کے لئے بھی حوصلہ چاہئے، کیونکہ اس میں دوچار سخت مقامات آتے ہیں کئی دوستوں کو جائز و ناجائز گلہ پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی کہ آپ کتنا سچ بول سکتے ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کا ضمیر بھی مطمئن ہو کہ قدرت نے آپ کو جو مقام اور مرتبہ دیا کیا آپ اُس سے انصاف کر سکے؟ ……لیکن آپ بیتی لکھنے کے علاوہ بھی کئی پلیٹ فارم ایسے ہیں جہاں آپ اپنا ذہنی بوجھ بھی اُتار سکتے ہیں اور رائے عامہ کی تشکیل میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک تھنک ٹینک" "The Society for Development and Equity کے نام سے 2002ء میں اسلام آباد میں قائم کیا گیا۔

یہ طے کیا گیا کہ بحث مباحثے کے لئے تعلیم، انسانی حقوق، غربت میں کمی اور گڈگورننس جیسے موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا۔سوسائٹی کے بانی ارکان میں جناب مظفر محمود قریشی، جسٹس کے ایم اے صمدانی اور جناب شبیر جمال صاحب تھے۔ جسٹس صمدانی سوسائٹی کے پہلے صدر تھے آجکل جناب مظفر محمود قریشی فیڈرل سیکرٹری ریٹائرڈ صدارت پر فائز ہیں۔ پاکستان میں اپنی ذات کی پبلسٹی کے لئے جعلی سوسائٹیاں تو کئی موجود ہیں، لیکن جینوئن تھنک ٹینکس کا روج ذرا کم ہے۔ حالانکہ ترقی یافتہ ملکوں میں تھنک ٹینکس حکومت کی پالیسیوں کی تشکیل میں اہم کردار کرتے ہیں لہٰذا اس شعبے میں ایسے کسی پلیٹ فارم کا وجود غنیمت ہے جہاں اپنے اپنے شعبوں میں عروج حاصل کرنے والے لوگ اپنے تجربات اور خیالات لوگوں تک پہنچائیں۔ اِس سوسائٹی کے پیچھے کوئی سرکاری امداد یا ذاتی مفاد وابستہ نہیں بلکہ سوسائٹی کا اپنا کوئی فنڈ سرے سے ہے ہی نہیں۔ ہر اجلاس کی میزبانی ممبر حضرات میں سے کوئی صاحب کر دیتے ہیں۔ سوسائٹی میں مسعود مفتی، شعیب سڈل، رؤف چوہدری جیسے سینئر بیوروکریٹ،ایڈمرل مسعود بیابانی، ایمبیسڈر میاں ثناء اللہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بلال اور ایمبیسیڈر آصف ایزدی جیسے تقریباً 100 نامورلوگ شامل ہیں۔ یہ قلم کار بھی سوسائٹی کا رکن ہے۔

سوسائٹی کا 78 واں اجلاس 27 ستمبر کو اسلام آباد کلب میں منعقد ہوا۔ موضوع تھا سائبر کرائم، سیکرٹری جنرل شبیر جمال جو ایک منجھے ہوئے وکیل ہیں اور کئی محکموں کا تجربہ رکھتے ہیں نے موضوع کا تعارف کرایا۔آجکل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور زندگی آجکل اسی کے گرد گھومتی ہے۔ فیس بُک، یوٹیوب اور واٹس ایپ اب انسانوں کی روزہ مرہ زندگی میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں۔ اس کے لاتعداد فائدے ہیں۔ آپ ان کے ذریعے ساری دنیا سے رابطے میں رہتے ہیں اور وہ بھی اس مہنگائی کے زمانے میں مفت، گپ شپ کا تبادلہ جاری رہتا ہے۔ ضروری معلومات، شعروشاعری اور موسیقی جیسے مشغلوں میں وقت بڑا اچھا کٹ جاتا ہے۔

آپ رفیع، نور جہاں اور لتا کے گانے بھی سُن سکتے ہیں اور قاری باسط کی تلاوت قرآن پاک بھی آپ کی دسترس میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ آپ کو سیاسی پروپیگنڈے، گمراہ کن اطلاعات، دھمکیوں اور پورنوگرافی جیسی زہریلی چیزوں سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ بچوں پر اس کے غلط اثرات کا اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ پھر معاملہ صرف یہیں تک نہیں بلکہ وسیع تر مفہوم میں یہ قوموں کے درمیان مسائل کا باعث بھی بنتا ہے اور اب تو سُنا ہے کہ آئندہ دنیا میں سائبروارز ہوں گی۔ اس اہم موضوع پرتفصیلی اظہار خیال کے لئے ڈاکٹر فواد صاحب کو بُلایا گیا تھا۔ انہوں نے اوپر بیان کی گئی ساری خوبیوں خرابیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کچھ بحث مباحثہ ہوا تاہم پھر بھی کچھ تشنگی رہ گئی لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آئندہ نشست میں اس موضوع پر مزید بات چیت کی جائے گی۔

آخر میں جب مائیک میرے پاس آیا تو میں نے آئندہ کے لئے تجویز پیش کی کہ ہمیں معاشرے اور سٹیٹ کے کچھ بنیادی موضوعات پر بحث کا اہتمام کرنا چاہئے مثلاً یہی کہ پاکستان ترقی کی دوڑ میں خطے میں بھی سب سے پیچھے کیوں رہ گیا ہے۔ عالمی بینک کے اعدادوشمار کے مطابق بنگلہ دیش کا جی ڈی بی گروتھ ریٹ 8 فیصد سے زیادہ ہو گیا ہے جبکہ ہمارا 2.4 فیصد ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اِسے نظرانداز کر دیا جائے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہئے پھر عوام سیاسی نظام کے علاوہ اداروں کے کردار سے بھی مطمئن نہیں۔ بیوروکریسی کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے اس کا جائزہ لیا جانا چاہئے۔ یہ موضوع گڈگورننس کے دائرہ کار میں آتا ہے۔

بیورو کریسی پر کتنی رپورٹیں لکھی گئی ہیں۔ موجودہ حکومت نے بھی بیوروکریسی میں اصلاحات کے لئے ڈاکٹر عشرت حسین کی قیادت میں ایک کمیٹی تشکیل دی تھی جس کی رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ حکومت کو ماہرین کی خفیہ رپورٹس کے علاوہ ایسے معاملات پر میڈیا اور دانشوروں کے فورمز پر اور یونیورسٹیوں میں بحث مباحثے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہئے، تاکہ ایک وسیع تر اتفاق رائے کی صورت پیدا ہو سکے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت اوپن ڈیبیٹ سے شاید کچھ گھبراتی ہے اور میڈیا ماشاء اللہ کسی سنجیدہ موضوع پر بات کرنے کو وقت ضائع کرنے کے مترادف سمجھتا ہے۔ اُن کا مرغوب موضوع تو سیاست ہے۔ بیورو کریسی کے معاملے میں وہ پوسٹنگ ٹرانسفر تک محدود رہتے ہیں اور اُس میں بھی ذاتی پسند ناپسند در آتی ہے۔

