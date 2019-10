”آپ برانکس کے ویلڈر لگ رہے ہیں “وزیراعظم عمران خان کے خلاف ٹوئٹ وریندر سہواگ کو مہنگی پڑ گئی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپنر وریندر سہواگ کو وزیراعظم عمران خان کے خلاف ٹوئٹ مہنگا پڑ گیا ،شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑ گیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر وریندر سہواگ نے عمران خان کی ایک ویڈیو شیئر کی جس میںوہ ایک امریکی نیوز چینل کے اینکر جوئی اسکاربورو کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ٹوئٹ میں سہواگ نے دعوی کیا ہے کہ اینکر نے عمران خان کو برونکس کا ویلڈر کہا۔وریندر نے یہ بھی لکھا کہ عمران خان اپنے آپ کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی جانے والی تقریر پر بھی تنقید کی۔دراصل ویڈیو میں اینکر نے ویلڈر نہیں بلکہ ووٹر کہا تھا جسے سہواگ نے غلط انداز سے پیش کیا اور اس بات پر انہیں خوب تنقید کا سامنا کرنا پڑا ۔

You sound like a welder from the Bronx, says the anchor.

After the pathetic speech in the UN a few days ago , this man seems to be inventing new ways to humiliate himself. pic.twitter.com/vOE4nWhKXI