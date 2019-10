بھارتی فضائیہ کو 27فروری والے دن پتہ تھا کہ اپنے ہی میزائل سے ہیلی کاپٹر تباہ ہوا لیکن اس ناکامی کا اعتراف سات ماہ بعد کیوں کیا؟بھارتی پروفیسر نے وجہ بتا دی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی فضائیہ نے 27فروری کو اپنے ہی میزائل سے اپنے ہیلی کاپٹر کو مار گرانے کی غلطی تسلیم کر لی جس کے بعد بھارتی پروفیسر نے اس غلطی کو تسلیم کرنے میں تاخیر کی بڑی وجہ بتا دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بھارتی پروفیسر اشوک سوین نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کو 27فروری والے دن ہی پتہ لگ گیا تھا کہ اپنے ہی میزائل نے ایم آئی 17ہیلی کاپٹر مار گرایا تھا جس میں چھ افسر اور ایک سویلین ہلاک ہوا تھا ۔انہوں نے کہا کہ اس غلطی کا اعتراف سات ماہ کی تاخیر سے اس لیے کیا گیا تا کہ مودی کو بالا کوٹ فضائیہ کے حملے کا راگ الاپ کر الیکشن جتا یا جا سکے ۔

Indian Air Force knew on 27 February itself that its own missiles had brought down the Mi-17 chopper killing six officers and one civilian. But, the admission waited for 7 months to make it possible for Modi to win his election by trumpeting the failed Balakot airstrike. https://t.co/JadYT6q4m5