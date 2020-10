” آپ میرے لیے اپنے سینے کے بال ویکس سے صاف کروا لیں “ لڑکی کی انوکھی خواہش پر لڑکے نے کیا کہا ؟ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ گفتگو کے سکرین شاٹس نے ہنگامہ برپا کر دیا ، آپ کی بھی ہنسی نہ رکے گی ” آپ میرے لیے اپنے سینے کے بال ویکس سے صاف کروا لیں “ لڑکی کی انوکھی خواہش پر ...

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )آئے روز عشق معشوقی پر مبنی ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ جان کر ہی انسا ن کے ہو ش اڑ جائیں جیسا کہ لڑکا لڑکی سے ملنے گیا اور پکڑا گیا اور حال ہی میں ایک خبر آئی کہ لڑکا لڑکیوں کا لباس پہن کر اپنی محبوبہ سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا لیکن پکڑا گیا اور پھر اس کی خوب دھنائی ہوئی تاہم اب فیس بک پر لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہونے والی واٹس ایپ گفتگو کے سکرین شاٹس وائرل ہو رہے ہیں جس نے ہنگامہ برپا کر دیاہے اور یقینا پڑھ کر آپ کیلئے بھی ہنسی روکنا ناممکن ہو جائے گا ۔

تفصیلات کے مطابق فیس بک صارف ” عبدالوسع خان “ کی جانب سے ”Devil in the form of a WH*RE“ نامی پیج پر واٹس ایپ پر لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہونے والی گفتگو کے سکرین شاٹس شیئر کیے گئے ہیں جس میں لڑکی نے ایسی خواہش کا اظہار کر دیا کہ سن کر لڑکے کے چودہ طبق روشن ہو گئے ۔

سکرین شاٹس کے مطابق لڑکی (ع)اپنے بوائے فرینڈ (الف)کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجتے ہوئے خیریت دریافت کرتی ہے اور پھر اس کے بعد اپنی ’ معصوم ‘ خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ” اپنے سینے کے بال ویکس کے ذریعے صاف کروا لیں “ ، جس پر لڑکا چونک جاتاہے اور کہتاہے کہ ” بے بی “ یہ میں نہیں کر وا سکتا ۔

ان پیغامات کے بعد محبوب اور محبوبہ کے درمیان بحث شروع ہو جاتی ہے ، لڑکی انکار سننے کے بعد ” ایموشنل بلیک میل “ کرتے ہوئے کہتی ہے ” آپ کے اس طر ح نظر انداز کرنے کو میں کیا سمجھوں ، آپ میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے ۔“لڑکا ایک مرتبہ پھر ویکس کروانے سے انکارکرتاہے اور کہتاہے کہ ” میں نہیں کروا سکتا اس میں درد ہوتا ہے اور یہ حرام بھی ہے۔“

لڑکی اپنے محبوب کی بات سن کر چونک جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ” مجھے منع کرنے کیلئے اس چیز کو ہی حرام کر دیا ، لڑکا اپنی دلیل پر قدم جماتے ہوئے کھڑا ہو جاتاہے اور کہتاہے کہ یہ حرام ہے اور گناہ بھی ہے ۔(ع) نے کہا کہ ” آپ ایسا کوئی کام نہیں کرتے ؟ ایسے توہمارا رشتہ بھی حرام ہے وہ بھی ختم کریں کر دیتے ہیں ۔“لڑکا مسلسل لڑکی کو اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لڑکی نہیں مان رہی ، (ع) نے دلائل سننے کے بعد کہا کہ عورت بھی مرد کیلئے اتنی تکلیفیں برداشت کرتی ہے وہ کچھ معنی نہیں رکھتی ؟۔ (الف) یہان پر بات ختم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتاہے کہ بعد میں بات کریں گے ۔

لڑکا کہتاہے کہ اگر ایک مرتبہ ویکس کروا لی تو پھر ہر مہینے کروانا پڑے گی ، لڑکی کہتی ہے تو کیا ہر مہینے اتنی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے ۔ (الف) کہتا ہے کہ یہ عجیب مطالبہ ہے میں نہیں کروا سکتا ، بس بات ختم ، اور جو بولو گی میں کروا لوں گا ، لڑکی کہتی ہے کہ اور کچھ نہیں چاہیے ۔

لڑکی اپنے محبوب سے کہتی ہے کہ آپ میری اتنی سی خوشی پوری نہیں کر سکتے ، جس پر لڑکا کہتاہے کہ تمہاری خوشی سینے پر ویکس کروانے میں ہی کیوں چھپی ہے ۔ لڑکی نے کہا کہ میری بھی خواہش تھی کہ مجھے رنبیر کپور ملے لیکن شائد میری قسمت میں انیل کپور اور شکتی کپور ہی لکھے ہیں ۔

اس کے بعد لڑکی اپنے عاشق کو خدا حافظ کہتی ہے اور ساتھ ہی اپنے لیے اور لڑکی ڈھونڈنے کا مشورہ دیتے ہوئے بلاک کر دیتی ہے ۔ اس پر لڑکا غصے میں آجاتاہے اور کہتاہے کہ ” تجھے اللہ پوچھے گا ۔“