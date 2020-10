بحری جہاز سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد بھارتی طیارہ گر کر تباہ

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست کیریلہ میں بھارتی بحریہ کا طیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں 2 اہلکار ہلاک ہو گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی بحریہ کا طیارہ آئی این ایس بحری جہاز سے اڑان بھرنے کے کچھ ہی دیر بعد ریاست کیرالہ کے شہر کوچی میں گر کر تباہ ہو گیا۔

بھارتی میڈیا کے مطابق طیارے کو پیش آنے والے حادثے میں بھارتی بحریہ کے دو افسران ہلاک ہوئے۔میڈیا کے مطابق بھارتی بحری حکام نے واقعے کی بورڈ آف انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔

Two officers of Indian Navy killed after a power glider they were flying lost control and crashed in Kochi early on Sunday.https://t.co/rjTMkQ6tun