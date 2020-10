شعیب اختر نے ماضی کی یاد تازہ کردی

راولپنڈی (ویب ڈیسک) پاکستان کے سابق کرکٹر اور راولپنڈی ایکسپریس کے نام سے پہچانے جانے والے فاسٹ بولر شعیب اختر نے ماضی کی اپنی یادگار تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کردی،سابق کرکٹر شعیب اختر نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی جوانی کی ایک یادگار تصویر شیئر کی ہے۔

تصویر شیئر کرتے ہوئے شعیب اختر نے لکھا کہ ’فیشن تو پھر ہر زمانے میں ہی ضروری تھا،یہ تصویر سال 1997 کی ہے، یہ میری انٹرنیشنل کرکٹ کا پہلا سال تھا، کیا آپ میں سے کسی نے ’بیگی شرٹس‘ اور بڑے ’بکسوا‘ والے بیلٹس پہنے ہیں؟‘

Fashion toh phir har zamanay main zaroori tha. This is from my first year in international cricket 1997.

Who all have been wearing baggy shirts & big buckled belts? #archives #RawalpindiExpress #Cricket pic.twitter.com/6be1A0Gk9U