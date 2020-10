وہاب ریاض نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں بڑا ہدف حاصل کرلیا

ملتان(ڈیلی پاکستان آن لائن )نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں خیبرپختونخوا کی نمائندگی کرنے والے وہاب ریاض نے ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں تین سو وکٹیں مکمل کر لیں۔وہاب ریاض پاکستان کی جانب سے تیسرے گیند باز ہیں جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں تین سو وکٹیں حاصل کی ہیں۔ان سے قبل قومی ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی اور سہیل تنویر بھی یہ اعزاز اپنے نام کر چکے ہیں۔

3️⃣0️⃣0️⃣ T20 wickets

???? Third Pakistan bowler to take 300 wickets in the format

Congratulations @WahabViki! ????#NationalT20Cup | #HarHaalMainCricket pic.twitter.com/REdEe6ljGF