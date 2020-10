اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن ) بسکٹ بنانے والی ایک کمپنی کے اشتہار میں اداکارہ مہوش حیات نے ڈانس کیا ہے جس پر صحافی انصار عباسی برہم ہو گئے۔انہوں نے وزیراعظم عمران خان سے ایکشن کا مطالبہ بھی کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انصار عباسی نے کہا کہ بسکٹ بیچنے کے لیے اب ٹی وی چینلز پر مجرا چلے گا ،پیمرا نام کا کوئی ادارہ ہے یہاں؟کیا وزیراعظم عمران خان اس معاملے پر کوئی ایکشن لیں گے ؟ کیا پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا ؟۔اس پر رد عمل دیتے ہوئے ٹی وی میزبان شفاعت علی نے کہا کہ واقعی بہت فحاشی پھیل رہی ہے، آپ کو چاہئیے اپنا ٹی وی کچرے میں پھینک دیں اور وڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیں۔ آپ کے ہمخیال لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی۔

Let me take you on a majestic journey of our #des, as the most awaited #deskayqissay is unveiled. It has been an absolute pleasure to be part of this masterpiece by #Gala #deskabiscuit, where we cherish the cultural diversity of our des bcoz “apnay des ka har rung hai Niraala” ♥️ pic.twitter.com/BBb6IQ0IMp