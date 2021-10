بابر اعظم نے ٹی 20 کرکٹ میں کرس گیل کا سب سے بڑا ریکارڈ توڑ دیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن) قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹی 20 کرکٹ میں تیز رفتاری سے سات ہزار رنز مکمل کرنے والے بلے بازوں میں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آگئے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بابر اعظم نے 187 اننگز میں ٹی 20 کرکٹ میں سات ہز ار رنز بنائے ہیں۔ کرس گیل نے ٹی 20 کرکٹ میں سات ہزار رنز 192 اننگز میں مکمل کیے تھے۔اس سے قبل عالمی کرکٹ میں بابر اعظم تیز رفتاری سے تین ہزار، چار ہزار اور چھ ہزار رنز بنانے والے بلے باز ہیں۔ایشیائی بلے بازوں میں انکا شمار تیز رفتاری سے ایک ہزار اور دو ہزار رنز بنانے والے بلے بازوں میں ہوتا ہے۔بابر اعظم نے اپنی آخری دو اننگز میں ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 105اور 59 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

واضح رہے کہ بھارتی کپتان ویرات کوہلی نے یہ کارنامہ 212 اننگز، ایرون فنچ نے 222 جبکہ ڈیوڈ وارنز نے 223 اننگز میں انجام دیا تھا۔

