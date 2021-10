سپریم کورٹ بھٹو قتل کیس ری اوپن کیوں نہیں کرتی؟ سپریم کورٹ بھٹو قتل کیس ری اوپن کیوں نہیں کرتی؟

انٹرویو:عرفان قادر، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان

انٹرویوئر:حامد ولید

تعارف

عرفان قادر نے وکالت ایسے شعبے کو ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کے کھیل کی طرح کھیلا ہے اور اپنی پیشہ وارانہ زندگی کے عروج پر بھرپور چوکے چھکے لگا کر بیس اووروں میں ایک بڑاسکور کرکے بہت سارے لوگوں کی نظر میں پاکستان کی مضبوط ترین عدلیہ کو اپنی ڈگر سے ہٹ جانے پر مجبور کردیاتھا۔ اب مزے سے کبھی سکون سے پویلین میں بیٹھے نظر آتے ہیں اور کبھی پھر سے میدان میں اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ہے کوئی مائی کا لال جو اس طرح کی وکالت کرکے دکھائے!

ان کی زندگی گہما گہمی سے عبارت ہے اور بچپن سے معصوم شرارتیں کرتے کرتے انہوں نے اعلیٰ عدلیہ کے کردار پر بغیر کسی لگی لپٹی کے ایسے ایسے سوالات کھڑے کردیئے ہیں کہ عدلیہ کے بہت سے فیصلے مذاق بن رہ گئے اور کافی حد تک عدلیہ کی متنازگی کا باعث بنے۔ ان کی جانب سے اٹھائے جانے والے قانونی نقاط آج ان کے اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدے سے سبکدوش ہونے کے بعد بڑے بڑے قانونی سوالات کی شکل میں عیاں ہوگئے ہیں۔

اعجاز بٹالوی ایسے منطق اور دلیل کے بادشاہ کی صحبت میں خوشہ چینی کرتے کرتے آج عرفان قادر ازخود آئینی معاملات پر ایک اتھارٹی بن چکے ہیں۔ عدالت کے اندر اور باہر لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور وہ ایک ہنرمند جراح کی طرح پاکستانی معاشرے پر منطق اور دلیل کے چرکے لگا لگا کر اسے جگانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہنوز دلی دور است!

دلچسپ بات یہ ہے کہ پورے انٹرویو میں عرفان قادر نے دوسروں سے اپنے تعلقات کو جتا جتا کر اپنا قد اونچا کرنے کی کوشش نہیں گی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے حتی الوسع کوشش کی کہ کم سے کم دوسرے لوگوں کے نام اور عہدوں کا تذکرہ ہو۔ یہ ایک ایساانٹرویو ہے جو سراسر ایک کامیاب شخص کا انٹرویو ہے۔ ایک ایسا شخص جس نے میرٹ اور معیار کی دھجیاں اڑانے والے معاشرے میں ٹھوک کر اپنی بات کہی اور معاشرے پر اپنی سوچ کے ٹھوس اثرات چھوڑے ہیں۔

آئین کے ماہر کے طور پر عرفان قادر نے بطور سرکاری وکیل کے جس طرح سے اصول قانون کو پاکستان میں آگے بڑھایا ہے، یہ انہیں کا خاصہ ہے اور اس حوالے سے پاکستان میں عدالتی اور آئینی تاریخ ان کے تذکرے کے بغیر ادھورے رہے گی۔ اپنے والد کی طرح عرفان قادر بھی باتوں کی جگالی نہیں کرتے ہیں بلکہ ہر ایک موضوع پر نئے سے نیا رخ واکرتے چلے جاتے ہیں۔ ان کے انٹرویو میں بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لئے موجود ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں!

سوال:اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں کچھ بتائیے؟

جواب:میری پیدائش 16نومبر 1956کو لاہور کے میو گارڈنز میں ہوئی تھی جو سوا سو سال پہلے کی بنی ہوئی کالونی ہے۔ اس زمانے میں ناردن ویسٹرن ریلوے کا ہیڈکوارٹر لاہور تھا اور تمام افسر وہاں رہتے تھے۔ جب میری پیدائش ہوئی تو میرے والد پاکستان ریلوے میں ڈپٹی جنرل منیجر تھے۔ میں جس گھر میں پیدا ہوا تھا اس کا نمبر 46میو گارڈنز تھا۔ میرے ننھیال اور ددھیال بھی لاہور کے ہی ہیں۔ میرا زیادہ قیام بھی لاہور میں ہی رہا ہے۔

سوال:آپ کے والد گرامی کا کیا نام تھا؟

جواب:میرے والد صاحب کا نام عبدالقادر تھا۔ ان کو عربی، فارسی اور انگریزی ادب پر دسترس تھی۔ گورنمنٹ آف انڈیا نے انہیں سنسکرت زبان میں پی ایچ ڈی کے لئے سکالر شپ دیا تھا۔ انہوں نے اس زبان کو اس قدر تیزی سے سیکھا کہ جلد ہی ان کا نام پنڈت عبدالقادر پڑ گیا تھا۔ اس دوران انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کیا اور انہیں انڈین ریلویز سروس میں تعینات کردیا گیا۔ ان کی پہلی پوسٹنگ کلکتہ میں تھی اور آخری پوسٹنگ 1973کے اوائل میں پاکستان ریلویز کے چیئرمین کے طور پر ہوئی تھی اور بالآخر 1975میں ریٹائر ہو گئے تھے۔

سوال:بچپن کی کچھ یادیں ہمارے قارئین کے ساتھ تازہ کیجئے۔

جواب:وہ بہت سادہ زمانہ تھا۔ جب مجھے ہوش آنا شروع ہوا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ والد صاحب کے پاس ایک شاندار ریلے کی سائیکل ہوا کرتی تھی جس پر کوٹ پتلون پہنے سوار ہو کر وہ ریلوے ہیڈ کوارٹر جایا کرتے تھے۔ چند ماہ بعد پتہ چلا کہ ہمارے گھر میں ایک نئی گاڑی خریدی جا رہی ہے۔ مجھے اس گاڑی کا نام بھی یاد ہے، وہ فورڈ پریفیکٹ تھی جو ہمارے گھر میں پہلی گاڑی تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ ہمارا زیادہ بچپن والدہ کے ساتھ گزرتا تھا کیونکہ والد صاحب دفتر میں مصروف رہتے تھے۔ ہمارے گھر کے ارد گرد بڑے بڑے سبزے سے بھرے میدان ہوا کرتے تھے۔ وہاں گھر کئی کئی کینالوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ مجھے اپنے بچپن میں گھر کے باہر صرف گراؤنڈ اور درخت ہی نظر آیا کرتے تھے اور کبھی ہمسایوں کا گھر نظر نہیں آتا تھا۔ چنانچہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب ہم گلبرگ میں شفٹ ہوئے جو چار کینال کی اراضی پر مشتمل تھا تو پہلی مرتبہ میں جب صبح اٹھا تو ساتھ والا گھر نظر آرہا تھا۔ میرے والد ین اپنی اولاد کے ساتھ بہت شفیق رویہ رکھتے تھے اور قطعی طور پر سخت طبیعت کے نہ تھے۔ وہ نہ صرف ہمارا خیال رکھتے تھے بلکہ ہمارے ساتھ ہنسی کھیل بھی کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ان کی دوستی بھی بہت تھی اور گھر میں کسی بھی اعتبار سے ڈکٹیٹر شپ نہ تھی۔ البتہ والدہ نے ہم پر والد صاحب کی بہت دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ جب وہ دفتر سے واپس آئیں گے تو وہ ان کو ہماری شرارتوں کے بارے میں شکائت لگائیں گی۔ اس پر میں فوراً ڈر جاتا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ والد صاحب کا گھر سے باہر بھی بہت رعب تھا۔ وہ جہاں بھی جاتے تھے لوگ ان کو بہت سنجیدہ لیتے تھے، ان کے منہ سے کوئی بات نکلتی تھی تو فوراً مانی جاتی تھی۔ تاہم میرے والد اور والدہ کی طبیعتوں میں ایک بنیادی فرق تھا۔میری والدہ لاہور کی بہت نامی گرامی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ان کا نام شمیم جہان بیگم تھا۔ وہ باغبانپورہ کی میاں فیملی سے تھیں۔ میرے نانا بہت نیک اور اپنے وقت کے رئیس تھے۔ میرے ننھیال کے مشہور لوگوں میں جسٹس سر محمد شفیع،جسٹس سر شاہ دین، جسٹس سر عبدالرشید، میاں افتخار الدین، بیگم شاہنواز، اور میاں بشیر احمد شامل تھے۔ قائد اعظم لاہور تشریف لاتے تو میاں بشیر احمد کے ہاں ہی ٹھہرا کرتے تھے۔ ان تمام نامور شخصیات اور میرے ننھیال کا ایک ہی خاندان سے تعلق تھا اور یہ میرے نانا نانی کے کزنوں میں شامل تھے۔ یہ لوگ ہندوستان کی سیاست کے افق پر تھے البتہ میرے نانا میاں سراج ایک غیر سیاسی شخصیت تھے اور ان کالاہور کے رؤسا میں شمار ہوتا تھا۔میری والدہ کا ذہن بھی ایک مخیر جاگیرادارنی والا تھا۔ وہ نوکروں کو ڈسپلن کے ساتھ رکھتی تھیں جبکہ والد صاحب نوکروں کے ساتھ بہت نرم رویہ رکھتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر کے مالی کی سفید داڑھی تھی، وہ ایک مرتبہ کچھ غلط کربیٹھا تو والدہ نے ا ن کو ڈانٹ دیا۔ تیسرے چوتھے دن چھٹی کا دن تھا، والد صاحب گھر پر تھے تو میں نے بھی کسی بات پر مالی کو ڈانٹنا شروع کردیا۔ اس وقت میری عمر مشکل سے تین چار سال ہوگی۔ اس پر میرے والد نے مجھے بہت ڈانٹا اور کہا کہ یہ تمھارے بزرگ ہیں اور تم سے بڑے ہیں، آئندہ میں کبھی نہ دیکھوں کہ تم ان کو اس طرح سے ڈانٹو۔ والد کی وہ ڈانٹ میرے لئے زندگی کا ایک بہت بڑا سبق تھا کیونکہ اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے کسی ملازم سے بدتمیزی نہیں کی اور ناراضگی کے باوجود میں نے آج تک کسی نوکر کو گھر سے نہیں نکالا۔ جہاں تک ددھیال کا تعلق ہے تو ان کے ہاں غضب کی تعلیم تھی اور انتہائی منسکرالمزاج طبیعت رکھتا تھا۔ جب ہم اپنی دادی کو ملنے جاتے تو دادی ہمارے ڈرائیور کو بھی انہی برتنوں میں کھانا دیتی تھیں جن میں ہمیں کھانا دیا جاتا تھا۔ ڈرائیور کو وہ گھر کے اندر بٹھا کر کھانا کھلاتی تھیں۔ اس اعتبار سے میری شخصیت میں ننھیال اور ددھیال کی مختلف المزاجی کے سبب اعتدال پیدا ہوگیا۔

سوال:آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟

جواب:میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میرے علاوہ میری دو بہنیں ہیں۔ اکلوتا ہونے کے سبب میں والدہ کی ترجیح اول تھا اور یوں کہئے کہ ان کی آنکھ کا تارہ تھا۔ وہ میرا بڑا خیال رکھتی تھیں۔ ہم بہن بھائی والدہ سے دوستی والا تعلق رکھتے تھے،ان سے ہمیں کوئی گھبراہٹ یا خوف نہیں ہوتا تھا۔ بعد میں ان کی اگر کسی نوکر سے نوک جھوک ہو جاتی تو وہ مقدمہ میرے پاس آجایا کرتا تھا۔ والدہ چونکہ جذباتی تھی مگر دل کی بہت اچھی تھیں۔ تاہم جذباتی ہونے کے سبب کئی دفعہ ملازموں سے زیادتی کرجاتی تھیں۔ والدہ مجھے کہتیں کہ عافی کاکا دیکھو یہ ملازم کیا کر رہا ہے؟ تاہم جب مجھے پوری بات کا علم ہوتا تو اکثر میرا فیصلہ والدہ کے خلاف ہوتا تھا کیونکہ شروع سے میرے اندر ایک انصاف پسندی تھی۔ حالانکہ میرا سب سے زیادہ پیار بھی والدہ سے تھا تاہم جہاں وہ غلط ہوتی تھیں، میں ان کے منہ پر کہہ دیتا تھا۔ دوسری جانب والدہ ملازموں کا خیال بھی بہت رکھتی تھیں اور ریلوے میں والد کے تبادلے کے بعد بھی پرانے ملازمین والدہ کو ملنے آتے تھے۔ والد صاحب سے میں ہر بات شیئر کرتا تھا، میں ان سے مشورے بھی لیتا تھا اور اپنی زندگی کے سنجیدہ معاملات پر والدہ کی بجائے والد کی رائے ضرور لیتا تھا۔

سوال:والدین کے علاہ اور کون سی ہستی ہے جس نے آ پ کی شخصیت کی تعمیر میں کردار ادا کیا؟

جواب:ہماری دادی بہت زیادہ پیار کرنے والی خاتون تھیں۔ ہم ہر اتوار کو ان سے ملنے جاتے تھے۔ وہ ہمارا بہت خیال کرتی تھیں اور اللہ والی بھی تھیں۔ ان کے مزا ج میں انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ والدین کے بعد میری شخصیت پر اگر کسی ہستی کا کوئی اثر آیا ہے تو وہ دادی کا ہے۔ وہ بہت حوصلہ مند خاتون تھیں اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی وہ بہت خدا ترس خاتون تھیں۔ اس کے باوجود کہ وہ کوئی امیر خاتون نہ تھیں، ان کا دل بہت بڑا تھا۔ میرے والد کی یا ہم میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو وہ فوراً فکرمند ہو جاتی تھیں اور خبر گیری کو دوڑی چلی آتی تھیں۔ میں نے والدین کے بعد ان سے بھی انسانی ہمدردی کا خاصہ لیا۔ان تین ہستیوں کا میری شروع کی زندگی پر بہت اثر تھا۔میری زندگی کا سب سے لمبا ساتھ میری شریک حیات ملیحہ عرفان قادر کا ہے۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملااور چھوٹے موٹے اختلافات کے باوجود ہماراتعلق بہت مستحکم ہے اور ہم دونوں ایک دوسرے پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ میری بڑی بہن شاہین ذکاء اللہ اور میری چھوٹی بہن عنبرین بخاری بھی میرے بہت قریب ہیں اور یہاں پر میں اپنے برادر نسبتی میاں محمد ذکاء اللہ، سابق رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان، کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا۔ گو کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میں نے ان کو اپنے بھائی سے بڑھ کر پایا۔ ایک وہ وقت تھا جب سپریم میں جج صاحبان آپس میں لڑپڑے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میاں ذکاء اللہ نے سپریم کورٹ کے توازن کو ان مشکل ترین حالات میں بھی برقرار رکھا۔ وہ نہائت خدا ترس شخص ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے اور ان کو کئی دفعہ چیف جسٹس صاحبان نے جج بنانے کا عندیہ دیا لیکن وہ اس طرف راغب نہیں ہوئے۔ اگر وہ جج بن جاتے تو اعلیٰ ترین جج ہوتے کیونکہ محض چالیس سال کی عمر میں وہ رجسٹرار بن گئے تھے۔

سوال:ان دنوں کا عمومی ماحول کیسا تھا؟

جواب:جب ہم رات کو سو رہے ہوتے تو ٹرین کی آواز اتنی قریب محسوس ہوتی تھی کہ لگتاتھا کہ ہم ٹرین کے اندر ہی لیٹے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اس ماحول میں ایسا شور شرابا نہ تھا جو آج کل کا خاصہ ہے۔ تب کوئی بھی آواز بغیر کسی خلل کے ہمارے کانوں تک پہنچتی تھی۔ پرندوں کی آوازیں آتی تھیں، گیدڑوں کی آوازیں آتی تھیں۔ اب تو لاہور اتنا بڑا ہوگیا ہے اور اتنی آوازیں پیدا ہوگئی ہیں کہ پرندوں کی اور ریل گاڑیوں کی آوازیں دب گئی ہیں۔

سوال:تعلیم کا آغاز کب ہوا؟

جواب:میری پیدائش کے بعد والد صاحب کی اگلی پوسٹنگ ملتان میں ہوئی تھی۔ 1963تک وہ ڈویژنل سپریٹنڈنٹ ملتان تعینات رہے۔ ملتان میں ان کے علاوہ دوسرا بڑا سرکاری افسر کمشنر ملتا ن ہو اکرتا تھا۔ میرا پہلا داخلہ ماڈرن کنڈر گارٹن سکول ملتان میں ہوا تھا۔ وہ ایک پارسی سکول تھااور پرنسپل بھی ایک پارسی خاتون تھی۔ والد صاحب مجھے وہاں داخل کروا کر گھر جانے لگے تو میں نے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کردیا اور جا کر ان کی ٹانگوں سے لپٹ گیا کہ میں نے سکول میں نہیں ٹھہرنا ہے۔ تاہم اس رونے دھونے کے باوجود انہوں نے مجھے سکول میں چھوڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں نے پہلے دن سکول میں بہت شور مچایا تھا کیونکہ مجھے گھر کے ماحول کی بہت عادت تھی اور یوں بھی اپنی والدہ کے بہت قریب تھا اور گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ خیر مجھے سکول میں ایڈجسٹ ہونے میں دو تین دن لگے۔ ان دنوں ملتان بہت پرامن شہر تھا۔ وہاں کے قاسم باغ میں فلڈ لائٹ فٹبال ٹورنامنٹ ہوا کرتاتھا جس میں ملک بھر سے ٹیمیں کھیلنے آیا کرتی تھیں۔ ساٹھ کی دہائی میں وہ بہت مشہور ایونٹ ہوتا تھا۔ میرے والد صاحب پاکستان ریلویز کی فٹبال ٹیم کے سرپرست تھے اس لئے ہمارے لئے ریلوے کی فٹ بال ٹیم کا جیتنا بہت اہم ہوتا تھا اور یوں ٹورنامنٹ کے دنوں میں ہمارے گھروں میں خوب جوش و خروش ہوتا تھا۔ وہ میچز رات کو ہوتے تھے اور گراؤنڈ روشنیوں سے روشن ہوتے تھے۔ یہ میرے بچپن کی یادوں کا ایک یادگار پہلو ہے۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ ملتان میں جو گھر والد صاحب کو الاٹ ہوا تھا اس کا رقبہ 32کینال تھا۔ وہ بہت مزیدار گھر تھاجس میں ایک سوئمنگ پول تھا۔ اردگرد کے افسروں کے بچے ہمارے گھر آجاتے تھے اور ہم کھیلتے تھے۔ ہر اتوار کو 16ایم ایم پروجیکٹر اور سکرین پر ہمارے گھر کے لان میں فلم لگا کرتی تھی۔ تمام افسران، ان کی بیگمات اور ملازمین کی فوج ظفر موج گراؤنڈ میں ڈیرے لگادیتے تھے اور پرانی بھارتی اور انگریزی فلمیں دیکھی جاتی تھیں۔ ہم بچوں کے لئے وہ ایونٹ بھی بہت مزیدار ہوتا تھا کیونکہ ہر اتوار کو ہمارے گھر میں ایک میلہ لگ جاتا تھا۔ ہم بچوں کے لئے ٹارزن کی فلم لگائی جاتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرا بچپن بہت آسودہ حالی کا تھا۔ اس ماحول کا اثر یہ ہوا کہ میں نے جب بھی کسی دفتر میں کام کیا تو میں ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھتا تھا کہ میرے کمرے کی کھڑکی بڑی ہو جس میں آسمان اور درخت نظر آرہے ہوں۔ یوں کہئے کہ میں کھڑکی کے بغیر نہیں رہ سکتاکیونکہ مجھے سبزہ دیکھنے کی گہری عادت پڑچکی ہے جس کا سبب میو گارڈنز، کراچی اور ملتان والے ریلوے کے سرکاری گھر وں کا بے پناہ سبزہ تھا۔ ایسی رہائشوں نے مجھے فطرت کے بہت قریب کردیا ہے۔

سوال:آپ کو کھیلوں کا بھی بہت شوق ہوگا؟

جواب:جی ہاں، میری سپورٹس میں بے حد دلچسپی تھی اور سکول کے دنوں میں تو پڑھائی کی طرف میری ذرہ برابر دلچسپی نہ تھی۔ میرا تو رجحان تھا کہ میں کوئی بڑاچمپیئن بنوں گا۔ اس زمانے میں مجھے بیڈ منٹن کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے علاہ گھڑ سواری بھی کرتا تھا اور فٹ بال بھی کھیلتا تھا۔ تاہم بیڈمنٹن میں تو میں نے کمال ملکہ حاصل کرلیاتھا۔ سکول سے دو بجے کے قریب واپس آتے ہی فٹافٹ کھانا کھا کر تین بجے کلب میں ہوتا تھا اور شام نو بجے تک نان سٹاپ کھیلا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ والد صاحب نے پوچھا کہ بڑے ہو کر کیا بنو گے تو میں نے جواب دیا کہ میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں تو بیڈ منٹن کا ورلڈ چمپیئن بننا چاہتا ہوں۔ اس پر انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ تمھیں پتہ ہے کہ ریلوے سپورٹس کا سرپرست اعلیٰ بھی ہوں۔ ریلوے کے اکثر کھلاڑی جو اولمپیئن بھی ہیں ان میں سے اکثر چپراسی کے برابر کی تنخواہ پاتے ہیں اور چند ایک کو ترقی دے کر میں کلرک برابرلے کر آیا ہوں۔ اس لئے اگر تم اس ملک میں ورلڈ چمپیئن بننا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ، تمھاری آئندہ زندگی ریلوے کے دیگر کھلاڑیوں کی طرح گزرے گی۔ اس لئے میں اب تمھیں ورلڈ چمپیئن نہیں بننے دوں گا، تمھارے لئے یہی بہتر ہے کہ پڑھائی کی طرف توجہ دو۔ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں نے پڑھائی کی طرف توجہ دے دی اور میٹرک اچھے نمبروں سے پاس کیا۔ والد صاحب نے مجھے صحیح وقت پکڑ لیا اور میری زندگی سنور گئی۔

سوال:آپ شرارتی بھی بے تحاشا ہوں گے؟

جواب:بالکل،میں بہت شرارتی تھا مگر میری معصوم شرارتیں ہوتی تھیں جس کاکسی کو نقصان نہیں ہوتا تھا۔اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے بڑے ہوکر شرارت نہیں کرنا پڑی کیونکہ جو بڑے ہوکر شرارت کرتے ہیں وہ بہت نقصان کرتے ہیں۔ بچے کی معصوم شرارتوں کانقصان کوئی نہیں ہوتا۔ کوئی خطرناک شرارت آج تک نہیں کی ہے۔ بچپن کی شرارتوں پر سزا نہیں ملتی تھی۔ مثال کے طورپرساتھ والے گھرسے جا کر پھل چرالیتے تھے۔ جسٹس سعد سعود جان کی ہمشیرہ سلمیٰ جان ریلوے میں چیف فنانشل آفیسر تھیں اور ہمارے ہمسائے میں مقیم تھیں۔ ایک مرتبہ بچوں کے ساتھ مل کر ان کے باغیچے سے گاجریں اور مولیاں اکھاڑنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ درمیان لگی ہوئی باڑ کرکراس کر کے بھاگم بھاگ مولیاں اور گاجریں اکھاڑیں، لیکن ابھی ایسا کر ہی رہا تھا کہ سلمیٰ جا ن صاحبہ گھرسے نکل آئیں اور انہوں نے مجھے پہچان لیا اور بڑے پیار سے کہنے لگیں کہ بیٹا بھاگ کیوں رہے ہیں، اور بھی سبزیاں لگی ہیں، آپ وہ بھی لے کر جائیں، آپ نے اس طرح نہیں جانا ہے۔ میراحیال ہے کہ اگر وہ اس روز ڈانٹتیں تو ہم زیادہ شرارتیں کرتے مگر ان کی فراخدلانہ آفر سے میں اس قدر شرمندہ ہوا کہ دوبارہ ایسی شرارت کبھی نہیں کی۔

سوال:گھر میں لائبریری تو ہوگی جس سے آپ کو پڑھنے لکھنے کی رغبت ہوتی ہو۔

جواب:والدہ اخبار جہاں وغیرہ پڑھا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ ککنگ کی کتابوں میں دلچسپی لیتی تھی جبکہ والد صاحب کے پاس کتابوں کا بہت ذخیرہ ہوتا تھا کیونکہ ان کو شاعری میں دلچسپی تھی، ادب پڑھتے تھے اور قرآن کی بہت سی تفاسیر انکے پاس ہوتی تھیں جنھیں وہ وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ان کو تقریباً سارا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ یاد تھا۔ اکثر جب ہم بیٹھتے تو وہ کوئی نیا شعر یا قرآن کی کسی آئت پر گفتگو کرتے تو ان کی باتوں میں نیا پن ہوتا تھا، پرانی باتیں نہیں دہراتے تھے۔ان کے پاس کتابوں کا ذخیرہ تھا۔ تب میرا کتابوں کی طرف رجحان نہیں تھا لیکن جب میٹرک کرلیا تو میں اپنی پڑھائی پر مرکوز ہو گیا تھا۔ میں کتابیں تو نہیں پڑھتا تھا لیکن اپنی درسی کتابوں پر پورا عبور حاصل کرتا تھا۔ اس کے علاوہ والد صاحب کے ساتھ بہت گفتگو کیاکرتا تھا جس سے مجھے بہت کچھ حاصل ہوتا تھا۔ اس دوران اگر میں کسی انگریزی لفظ کا غلط تلفظ ادا کرتا تو وہ بڑی بہن کے ساتھ مل کر میرا ٹھٹھہ لگاتے کہ تم تو انگریزی سکول میں پڑھتے ہو اور ایسی غلطی کرتے ہو۔ پھر وہ ڈکشنری نکالتے اور الفاظ کی ادائیگی سکھاتے۔ ہاں البتہ کبھی اس بات پر مارکٹائی نہیں ہوتی تھی، بس ہلکی سی ہنسی کے ساتھ احساس دلایا جاتا تھا۔

سوال:آپ نے میٹرک کہاں سے کیا تھا؟

جواب:میں نے سینٹ انتھنی ہائی سکول لاہور سے میٹرک کیا تھا۔ صبح صبح ریلوے کی بس آتی تھی جو بچوں کو لے کر سینٹ انتھنی سکول لے کر جاتے تھے۔

سوال:بچپن کے سکولوں میں سے کس سکول میں سب سے زیادہ انجوائے کیا؟

جواب:سکولوں میں سب سے زیادہ متاثر حبیب پبلک سکول کراچی سے تھا جہاں میرے والد کی پوسٹنگ رہی تھی۔ والد ملتانکے بعدکراچی ٹرانسفر ہو ئے تھے۔ وہاں پہلے میں نے ٹرینیٹی سکول داخلہ لیا جبکہ چوتھی جماعت سے حبیب پبلک سکول میں چلا گیا تھا۔ وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ یہ 1965کی جنگ کا زمانہ تھا۔ جب پانچویں میں تھا تو والد صاحب کی دوبارہ لاہور ٹرانسفر ہو گئی۔حبیب پبلک سکول میں بہت زیادہ ڈسپلن تھا۔ وہاں سپورٹس بھی تھی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی بھرمار تھی اور ہماری شخصیت کی نشوونما میں اس سکول نے بہت بڑا کرادا رادا کیا۔وہاں بہت سی سہولیات تھیں۔ اس کے سوئمنگ پول میں نیشنل چمپیئن ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے گراؤنڈ تھے جہاں صبح کے وقت پریڈہوتی تھی۔ میں وہاں پر پریڈ کو لیڈ کرتا تھا۔ مجھے آج بھی پریڈکرنا آتی ہے اور فوجیوں کی طرح سلو مارچ بڑے اچھے انداز میں کرسکتا ہوں۔ سینٹ انتھنی میں ویسی سہولیات نہیں تھیں جو حبیب سکول میں میسر تھیں۔

سوال:میٹرک کے بعدکیا کیا؟

جواب:میں نے ایف سی کالج سے پری انجیئرنگ میں ایف ایس سی کی۔ مجھے فزکس اور میتھ بہت پسند تھے، عشق والی بات تھی۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان دو مضامین کو زندگی میں کبھی چھوڑوں گا۔ تاہم میں دس نمبروں سے انجنیئرنگ یونیورسٹی میں داخلہ لینے سے رہ گیا۔ چنانچہ میں نے بی اے کرکے قانون کی تعلیم لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ بچپن سے ایک قائد اعظم اور ایک میرے دادا میرے ہیرو تھے۔ میرے دادا بھی وکیل تھے، میں نے ان کی نیکی کی بڑی باتیں سنی ہوئی تھیں۔دلچسپ بات یہ ہے کہ جب میں سکول میں تھا تو انتہائی دبلا پتلاتھااور لمبا تڑنگا تھا اور لڑکے چھیڑنے کے لئے مجھے قائد اعظم کہہ کر بلاتے تھے جبکہ میں سچی مچی اپنے آپ کو قائد اعظم کا پرتو سمجھتا تھا۔ وہ بھی ہنستے تھے اور میں بھی ہنستا تھا۔ اس چھیڑ کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے قانون کی تعلیم حاصل کرنے کا ارادہ کرلیا۔ ایف سی کالج سے بی اے کرنے بعد میں نے 1979میں پنجاب یونیورسٹی سے لاء کیا۔

سوال:اس زمانے میں سٹوڈنٹ یونینوں کا بہت عمل دخل تھا۔ آپ کا رجحان انکی جانب تھا؟

جواب:ہرگز نہیں تھا۔ میں بہت سیریس سٹوڈنٹ تھا۔ میرے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ میں ٹاپ کروں گا۔ لیکن میں ٹاپ نہیں کر سکا تھا کیونکہ میری لکھائی بہت خراب تھی۔ ایک دو مرتبہ جمعیت کے لڑکے کلاس میں آگئے اور لڑکوں کو کہا کہ ہڑتال کرنی ہے اس لئے کلاس چھوڑدو۔ سوائے میرے اور کلاس ٹیچر کے تمام لڑکے کلاس سے باہر چلے گئے۔میں نے ان سے کہا کہ جو کرنا ہے، کرلیں میں نے تو کلاس اٹینڈ کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں ایسی تمام سرگرمیوں سے دور رہتا تھا۔

سوال:آپ اس زمانے کی سٹوڈنٹ یونینوں کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟

جواب: میں سمجھتا ہوں کہ طلباء سیاست میں تشدد کے درآنے سے مسائل پیدا ہوئے۔ اس سے سارے ملک میں تشدد کی صورت حال بن گئی اور ہم ایک دوسرے کے بارے میں متشدد رویے اختیار کر گئے اور سوسائٹی سے برداشت ختم ہو گئی۔ پڑھائی کا معیار بھی گرگیا۔

سوال:کبھی آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا؟

جواب:جی ہاں، میں نے ان کو دیکھا تھا۔ ان کی میرے والد صاحب سے ملاقاتیں ہوتی تھیں کیونکہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان دنوں میرے والد صاحب چیئرمین ریلوے تھے۔ بھٹو صاحب کا اپنے آفیسرز کے ساتھ رویہ اچھا ہوتا تھا لیکن وزراء کے ساتھ سخت رویہ رکھتے تھے۔ ان جتنا قابل سیاستدان پاکستان کو نہیں ملا تھا۔ مگر ان کے کچھ ایشوز بھی تھے۔ مثال کے طور پر 1973کے آئین میں انہوں نے سارے اختیارات وزیر اعظم کے آفس میں جمع کرلئے تھے اور مولانا شاہ احمد نورانی نے قومی اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم لائل پور کا گھنٹہ گھر بن گیا ہے اور صدر فضل الٰہی چودھری کے بارے میں لکھا گیا کہ صدر کو رہا کرو۔ اس اعتبار سے بھٹو صاحب بہت سے تنازعات کا بھی شکار رہے تھے۔ جہاں تک میرا ان کو دیکھنے کا تعلق ہے تو واقعہ کچھ یوں ہے جن دنوں ہم سکول بس میں آیا جایاکرتا تھا تو شرارتی دوستوں کے ساتھ مل کر غبارے میں پانی بھر کر بس میں سے لوگوں کی گاڑیوں میں پھینکتے تھے جس سے لوگ ڈر جاتے تھے حالانکہ اس سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا تھا۔ ایک رو ز ہم سکول سے واپسی کے دوران پوری طرح سے لیس ہو کر روانہ ہوئے، راستے میں ایک کالے رنگ کی گاڑی نظر آئی۔ ہم سب نے اس کو فوکس کرلیا۔ البتہ گاڑی کا شیشہ چڑھا ہوا تھا۔ خیر میں نے غبارے والا ہاتھ فضا میں بلند کرکے گاڑی کے اندر دیکھا تو ششدر رہ گیا اندر ذوالفقار علی بھٹو بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں وہ ابھی صدر پاکستان کے عہدے پر متمکن تھے۔ میری ان کی نظر پڑی اور غبارہ پھینکنے کے لئے جب ہاتھ اٹھایا تو بھٹونے میری جانب دیکھا، میرا ہاتھ ہوا میں معلق ہو کر رہ گیا اور میں نے شور مچایا شروع کردیا کہ وہ تو بھٹو ہے، بھٹو ہے،صدر پاکستان ہے۔ اس دوران پانی سے بھرے غبارے والا میرا ہاتھ میکانکی انداز میں نیچے ہوگیا۔ بھٹو صاحب کی گاڑی کے آگے نہ پیچھے کوئی بھی سیکورٹی کی گاڑی نہ تھی اور نہ ہی کوئی پروٹوکول تھا۔ تب سے اب کی صورت حال میں بہت فرق پڑگیا۔

سوال:تب کے لاہور اور آج کے لاہور میں بھی بہت فرق پڑگیاہے۔

جواب:جی ہاں، اب لاہور بہت پھیل گیا ہے۔ تب لاہور اندرون شہر اور مال روڈ تک محدود تھا، ان کے اردگرد کے علاقوں میں کھیت ہی کھیت تھے۔ گلبرگ میں بھی ایسی ہی صورت حال تھی۔ ستر کی دہائی میں گلبر گ کا مین بلیوارڈ کافی آباد ہو گیا تھا مگر اس دہائی کے آغاز میں اس کے اردگرد بھی کھیت ہی کھیت ہوتے تھے۔ گارڈن ٹاؤن بھی کھیت تھے، لبرٹی سے آگے سب کھیت ہی کھیت تھے۔اب تو بے یقینی ہی بے یقینی ہے۔ اس زمانے میں سرکاری افسروں کو جاب سیکورٹی تھی اور والد صاحب کے ذہن پر ایک ہی چیز سوار تھی کہ ریلوے کوکس طرح بہترین طریقے سے چلانا ہے، ان کے ذہن میں جائیدادیں بنانا نہیں تھا۔ جب و ہ ریٹائر ہوئے تو ابھی ہمارے ذاتی گھر کی تعمیر مکل نہ ہوئی تھی۔ اب تولاہور کا ہر حصہ ازخود ایک لاہور ہے۔

سوال:آپ نے سرکاری نوکری کا کیوں نہیں سوچا؟

جواب: میں نے سوچا تھا اور اس کے لئے دو مرتبہ سی ایس ایس پاس کیا تھا مگر خراب لکھائی کی وجہ سے میرے نمبر کم آتے تھے جبکہ انٹرویو میں میرے نمبر پاکستان میں سب سے زیادہ تھے۔ چنانچہ میں نے بالآخر وکالت کو ہی اپنا پیشہ بنانے کا ارادہ کرلیا۔بلکہ وکالت ساتھ ساتھ شروع کردی تھی۔

سوال:وکالت کا آغاز کیسے کیا؟

جواب: میں نے شروع میں ایک ڈاکٹر خالد رانجھا کے چیمبر میں ایک ماہ ہی گزاراتھا لیکن مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ مجھے فائدہ تبھی ہوگا جب میں اپنا کام شروع کروں گا۔اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں موجود چند نوجوان وکلاء نے منصوبہ بنایا کہ مجھے وہاں نہیں رہنے دینا ہے۔چنانچہ میں علیحدہ ہوگیا اور آج میں وکالت میں ہوں اور وہ وکالت سے باہر ہیں اور کچھ دیگر کام کر رہے ہیں۔مگر ہم آج بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ بعد میں ڈاکٹر صاحب سے میرے گہرے مراسم رہے۔ ہم دونوں جوڈیشل کمیشن کا حصہ بھی تھے۔ ان دنوں بطور اٹارنی جنرل آف پاکستان میں چیئرمین پاکستان بار کونسل بھی تھا۔

سوال:ڈاکٹر رانجھا کا چیمبر چھوڑنے کے بعد آپ نے کیا کیا؟

جواب:میں نے کچھ اپنے طور پر مقدمات لینے کی کوشش کی جو کہ مجھے ملے۔ میں مختلف سرکاری محکموں کے مقدمات کرتا تھا، اس کے ساتھ میری پرائیویٹ پریکٹس بھی جڑھ پکڑتی گئی۔ اس وقت سنیئر میرے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک چودھری اقبال صاحب تھے۔ ان کے پاس مجھے ایک نامی گرامی شخصیت میاں منظر بشیر لے کر گئے تھے۔ میں نے چودھری اقبال کے ساتھ ایک سے ڈیڑھ سال گزارا۔ تب میرا اپناکام بھی چل رہا تھا۔ مجھے ان کے ساتھ کام کرنے کا بہت فائدہ ہوا کیونکہ وہ ایک کہنہ مشق وکیل تھے اور وہ مجھ سے بہت شفقت کرتے تھے۔ وہ بہت اچھے وکیل تھے جن کی وجہ سے میری بہت اچھی بنیاد بنی۔ اسی طرح ایک وکیل عطاء الرحمٰن شیخ ہوتے تھے جن کا دفتر میرے ساتھ تھا۔ہم بہت سی قانونی مشکلوں کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے تھے جس کا مجھے بہت فائدہ ہوا۔ بعد میں جب میرا کام زیادہ اچھا چل گیا تو میری اعجاز حسین بٹالوی کے ساتھ بہت اچھی دوستی ہوگئی۔ ہر ہفتے کے روز وہ خود مجھے فون کرتے اور کہتے تھے کہ بھئی کدھر ہو، میں تمھارا انتظار کر رہاہوں۔ چائے بھی تیار ہے اور کافی بھی تیار ہے۔ وہ چائے اور کافی آفس میں خود بناتے تھے۔ وہاں پر ان کے کئی سنیئر وکیل دوست بھی آجاتے تھے جن میں خواجہ سلطان ایڈووکیٹ اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثارکے والد میاں نثار بھی آجایا کرتے تھے۔ اسی طرح الیاس خان صاحب بھی ہوا کرتے تھے۔ کبھی کبھی سردیوں میں بٹالوی دھوپ سینکنے کے لئے گلی میں بیٹھ جایا کرتے تھے اور وکلاء کااکٹھ لگ جاتا تھا اور بٹالوی صاحب قانون، سیاست اور ادب کو ڈسکس کرتے تھے اور ہم خاموشی سے ان کی باتیں سنتے تھے اور سیکھتے تھے۔

سوال:گویا کہ آپ کو اعجازحسین بٹالوی کی صحبت حاصل رہی جو بڑے اعزاز کی بات ہے۔

جواب: جی ہاں، بلکہ ہم نے کئی مقدمات اکٹھے کئے۔ ایک دفعہ میرا ان سے اختلاف ہوا، بٹالوی صاحب متفق نہ تھے۔ خیر ہم عدالت کی جانب جا رہے تھے، وہ کیس بٹالوی صاحب نے کرنا تھا، میں نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ راستے میں کہنے لگے کہ جو نقاط آپ نے بیان کئے ہیں کیا آپ کو ایسا ہی لگتا ہے۔ میں نے جواب دیاکہ بالکل ایسا ہی لگتاہے۔ اس پروہ کہنے لگے کہ کیا آپ یہ کیس کریں گے۔ میں نے کہا کہ بالکل کروں گا۔کہنے لگے کہ تو پھر آپ یہ کیس کریں۔میں نے کہا کہ ایک شرط پر کروں گا کہ اگرآپ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں دلائل دوں گا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ میرے ساتھ کھڑے رہے اور میں نے اس مقدمے میں بحث کی۔ وہ ایک کسٹم جج کا کیس تھا۔ ہمیں اس میں ریلیف بھی مل گیا تھا۔ بٹالوی صاحب ہرچیز کر منطقی بنیاد پر دیکھتے تھے، برداشت کا مادہ رکھتے تھے اور صحیح معنوں میں انٹلکچوئل تھے۔ وہ تنگ نظر نہیں تھے۔ وہ جس کرسی پر بیٹھتے تھے اس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا:Oh God, give me work so long I have life to live and give me life so long I have work to do.وہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک کام کرتے رہے اور جب بیمار ہوئے توموت سے چند دن پہلے انہوں نے کام چھوڑا وگرنہ ان کے پیچھے لکھی ہوئی دعا ان کی زندگی پر پوری طرح پوری اترتی ہے۔ انہوں نے کبھی کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی، اپنی وکالت اپنے زور پر کی۔ وہ کسی عہدے کے متلاشی نہیں تھے۔ وہ جج بننا چاہتے بھی ہوں گے تو کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی ورنہ وہ جج تو کیا چیف جسٹس بھی بن جاتے۔ میں ان کی آزاد پسندی کا مداح تھا۔ وہ صحیح معنوں میں آزاد منش انسان تھے۔

سوال:آپ کی پریکٹس کا معیار کیسا رہا؟

جواب: شروع کے تین چار برس مشکل کے تھے اس کے بعد میرا پاس اچھا خاصا کام آگیا تھا۔ میں نے تقریباً 2002تک صرف ہائیکورٹ میں 30ہزار سے زیادہ مقدمات کرلئے تھے، میرے پاس ان سارے مقدمات کی فہرست تھی۔ میرا پرائیویٹ کام بہت زیادہ تھا۔ اوپر سے اس دوران میں سات سال تک ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل بھی رہا اور سرکار کے مقدمات بھی کرتا رہا جن میں میرا سپریم کورٹ میں بہت زیادہ آنا جانا لگا رہتا تھا۔بہت سے جج صاحبان جوبعد میں چیف جسٹس بھی بنے اور اب ریٹائر بھی ہو گئے ہیں، وہ تب چھوٹی عدالتوں میں پریکٹس کر رہے تھے تب میں تواتر سے سپریم کورٹ میں پیش ہو رہا تھا۔ سپریم کورٹ میں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری سے میرے قانونی نقاط پر جو اختلافات ہوتے تھے اس کے پیچھے میرا سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا تجربہ شامل تھا وگرنہ میں اس عدالت کے سامنے کھڑا نہیں ہوسکتا تھا۔ میں خوش قسمت تھا کہ مجھے سپریم کورٹ میں پیش ہونے کا بے حد موقع ملا۔ میں نے آئینی قانون کے میدان میں بہت کام کیا، فوجداری کا بہت کام کیا، دہشت گردی کے بہت سے مقدمات کئے، سول مقدمات کئے اور پھر خاص طور پر میں نوے کی دہائی کے آخر میں ٹیکس سائیڈپر یعنی کسٹم اور سیلز ٹیکس کے شعبوں میں سپریم کورٹ میں میری اجارہ داری قائم ہو گئی تھی۔ جتنے بڑے مقدمات تھے، میں نے کئے تھے اور سارے کے سارے قانونی رسالوں میں رپورٹ ہوئے تھے۔

سوال:ایک طرف دہشت گردی کے مقدمات دوسری طرف ٹیکس کے مقدمات اور تیسری طرف آئینی معاملات!

جواب:اس کا سبب یہ تھا کہ مجھے سرکاری وکیل کے طور پر بہت کام کرنے کا موقع ملا۔ میں نے دہشت گردی، فوجداری اور ٹیکس معاملات سمیت ہر شعبے کے مقدمات کو نپٹایا۔ جب میں نے سرکاری وکیل کے طور پر کام چھوڑا اور میں نے پرائیویٹ کام شروع کیا تو میرے پاس بنکنگ کے بہت سے مقدمات آئے، کسٹم اور سیلز ٹیکس کے مقدمات آئے اور ضلع کونسلوں کے مقدمات آئے۔

سوال:سرکار ی وکیل کے طور پر کام کرنے کا موقع کیسے ملا؟کیا یہ آپ کا انتخاب تھا؟

جواب:نہیں،نہیں! ہوا یہ تھا کہ مجھے ایک دن جسٹس فضل محمود کا فون آیا، کہنے لگے کہ ہم آپ کو اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب تعینات کرنا چاہتے ہیں۔ ان دنوں میاں نواز شریف کی پنجاب میں حکومت تھی، وہ نئے نئے وزیر اعلیٰ بنے تھے۔ جسٹس فضل محمود اور ایڈووکیٹ جنرل خلیل رمدے دونوں ہی ان کے بہت قریب تھے۔ جس دن انہوں نے مجھے بلایا وہاں جسٹس احسان الحق بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے والد صاحب سے مشورہ کیا تو کہنے لگے کہ مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے،آپ اپنے سسر سے پوچھیں۔ میرے سسر جسٹس اسلم ریاض حسین تھے، میں ان کے پاس گیا اور ان کو بتایا کہ اس طرح سے فون آیا تھا۔ وہ ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ میرے پاس کیوں آئے ہیں، فوراً جائیں اور اپنی رضامندی دیں۔ ایسے فیصلوں میں دیر نہیں کیا کرتے۔ یہ تو بہت اچھی لائین ہے، آپ فوراً جائیں۔ میں جب وہاں پہنچا تو جسٹس فضل محمود ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور نئے لاء افسروں کی فہرستیں تیار ہو رہی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ چونکہ میں نے ایک دم ہاں نہیں کی، اس لئے ہوسکتا ہے کہ میں رضامندی ہی نہ دوں۔ خیر خلیل رمدے نے کہا کہ عرفان میں بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں، تسیں ناں نئیں کرنی، بس بننا اے! میں نے جواب دیا کہ ضرور! چنانچہ مجھے اسسٹنٹ ایڈووکیٹ جنرل بنادیاگیا اور چند ماہ بعدہی ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل بن گیا اور چھے سے ساتھ سال اس عہدے پر کام کیا۔ اس دوران میرے ماتحت کام کرنے والے ایک دو اسسٹنٹ جنرل بعد میں چیف جسٹس کے عہدے تک پہنچے۔ بطور ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل میں نے بہت کام کیا اور سپریم کورٹ میں ایک ایک دن میں تین تین چار چار مقدمات نپٹائے۔ ہائیکورٹ میں چھے چھے آٹھ آٹھ مقدمات کئے۔ میں نے یہ نہیں کیا کہ عدالتوں میں نہ جاؤن بلکہ اس کے برعکس میں ہر وقت عدالتوں میں موجود ہوتا تھا۔ یہ سارا عرصہ 1988سے 1995تک کا ہے۔

سوال: اس سارے عرصے میں آپ بطورایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل پنجاب کام کر رہے تھے۔

جواب:جی ہاں! لیکن جس دن کونسٹیٹیوشنل ایونیوپرسپریم کورٹ کی نئی عمارت کا افتتاح ہوا تو ایڈووکیٹ جنرل پنجاب اس روز عمرے پر گئے ہوئے تھے اور پنجاب کی نمائندگی میں نے کی تھی اور اس دن سب سے پہلا مقدمہ میں نے جسٹس افضل ظلہ کے سامنے بحث کیا تھا۔ یہ غالباً 1993کی بات ہے۔ وہ رپورٹڈ کیس ہے اور گینگ ریپ ہے اور اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہوئی تھی۔

سوال: گویا کہ آپ سیاسی لوگوں سے دور رہ کر بطور ایک سرکاری وکیل کے محنت کر رہے تھے۔

جواب:نہیں، میرا بہت رابطہ رہا۔ چند آئینی مقدمات میں میرا نواز شریف سے رابطہ رہا تھا۔ اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں اور دونوں کی چپقلش سے کچھ قانونی مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ تب مجھے اندازہ ہوگیا تھا کہ جو وکیل آئینی معاملات میں مہارت پیدا کرے گا اسے زندگی میں آگے بڑھنے کے زیادہ مواقع ملیں گے۔چنانچہ میں نے آئین کو بہت باریک بینی سے پڑھنا شروع کردیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کے آئینوں کا مطالعہ بھی کیا۔ اس دوران مضامین بھی لکھے۔ میرا تب کا اندازہ بالکل درست ثابت ہوا اور بہت سے اہم سیاسی لوگ آئینی معاملات مجھ سے ڈسکس کرنے کے لئے آیا کرتے تھے۔ چنانچہ میری تھوڑی سے گڈول بن گئی تھی کہ میں آئینی قانون میں اچھا وکیل ہوں۔ یہی امتیاز میرے ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل بننے کی بنیاد بھی بنی۔ چندایک مقدمات میں میاں نواز شریف اور چودھری پرویزالٰہی سے ملاقاتیں رہیں۔ یہ ملاقاتیں فری میسن ہال میں ہوا کرتی تھیں۔ بہت سے قانونی معاملات کو میں حل کردیا کرتا تھا۔ تب میں تیس کے پیٹے میں تھا۔ مگر ان سے میری ساری ملاقاتیں قانون کے تناظر میں تھیں۔ اس سے کہیں زیادہ میل ملاقاتیں تب بڑھیں جب میں 2012میں اٹارنی جنرل آف پاکستان بنا۔ زرداری صاحب کی حکومت تھی۔ تب میاں نواز شریف اور چیف جسٹس افتخار چودھری ایک سائیڈ پر تھے اور کبھی خواجہ آصف پٹیشن لے آتے تھے اور کبھی خود میاں نواز شریف میمو گیٹ پر کالا کوٹ پہن کر عدالت آجاتے تھے۔ اس وقت کی سیاسی چپقلش میں عدالتیں سیاسی اکھاڑہ بنی ہوئی تھیں۔ پوری کوشش ہو رہی تھی حکومت کو کمزور کیا جائے تاکہ وہ اپنی مدت پورا نہ کرے۔ چنانچہ ان حالات میں میرا کردار بہت اہم ہوگیا تھا۔ اس دوران میرا صدر آصف زرداری، وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور وفاقی وزراء سے بہت میل ملاقات تھی۔ جب سپریم کورٹ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی حکومت تقریباً گرانے والی تھی، جب میں ڈٹ کر کھڑا ہوگیا اور سپریم کورٹ کی کامیابی سے مزاحمت کی تھی اور بالآخر سپریم کورٹ پسپا ہوگئی تھی اور راجہ پرویز اشرف بالآخر جیت گئے تھے۔

سوال:اس عدالتی جنگ میں آپ کی اصل طاقت کیا تھی؟

جواب:میری طاقت آئینی قانون میں میرا علم تھا۔ جج صاحبان مجھے ان معاملات پر پسپا نہیں کر پائے تھے، یہ سب اللہ کی مہربانی سے ہوا تھا۔میں تمام معاملات کو اس قدر باریک بینی سے دیکھ چکاتھا کہ سپریم کورٹ کو اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کرنے دیا تھا اور روک دیا تھا۔

سوال:تب تو آپ کی جرات اظہار کے بھی بہت چرچے تھے۔

جواب: اس وقت ایشو یہ تھا کہ وکلاء کی تحریک نئی نئی کامیاب ہوئی تھی اور سارا میڈیا ججزکے ساتھ تھااور گورنمنٹ وصول کنندہ تھی۔ مجھے حکومت سے کچھ خاص سپورٹ حاصل نہیں تھی۔ میں تن تنہا عدالتوں میں جاتا تھا البتہ مجھے صدر زداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا پورا اعتماد حاصل تھا۔ ان دونوں نے میرے معاملے میں کبھی مداخلت نہیں کی تھی۔ اس وجہ سے میں نے بھرپور کام کیا اور میرے کام میں نکھار بھی آیا اور میں نے سپریم کورٹ کو قانونی نقاط کے ذریعے روکا۔

سوال: یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوڈیشل ایکٹو ازم کا کیا معاملہ ہے جو سابق چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے زمانے میں شروع ہوا تھا اور افتخار چودھری اور اب بعد میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہاں بھی ملا۔اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟

جواب:میں بتاتا ہوں۔ اس تمام جوڈیشل ایکٹوازم کا لب لباب مرحوم جسٹس نسیم حسن شاہ نے صحیح صحیح بیان کردیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ججز ہمیشہ اپنی نوکری بچاتے ہیں۔ وہ واحدجج ہیں جنھوں نے اس راز کو آشکار کردیا تھا۔ورنہ سجاد علی شاہ ہوں، افتخار چودھری ہوں یا کوئی اور، سب کے سب جوڈیشل ایکٹوازم کے نام پر اپنی نوکریاں بچاتے رہے ہیں۔ ان کے مدنظر کوئی بڑے اصولی موقف نہیں تھے۔ ظفر علی شاہ کیس میں جب ان ججوں کی نوکری بچ رہی تھی تو انہوں نے پی سی او کے تحت حلف اٹھالئے۔ ظفر علی شاہ کیس کے بعد جب 3مارچ 2007کو ایمرجنسی پلس لگی تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ پی سی او کے تحت حلف اٹھانا غلط ہے کیونکہ اس وقت کسی نے ان کو پی سی او کے تحت حلف لینے کا نہیں کہا تھا اور سب کی نوکریاں جا رہی تھیں، اس لئے اسے غلط قرار دے دیا۔ یعنی انہی ججوں نے پی سی او کو ٹھیک بھی کہا تھا اور پی سی او کو بعد میں غلط بھی کہا مگر ٹھیک اس وقت کہا جب نوکری بچ رہی تھی اور غلط اس وقت کہا جب نوکری جا رہی تھی۔ اس لئے ساری ایکٹوازم اپنے آپ کو بچانے کے لئے تھی۔ پاکستانی کی عدالتی تاریخ میں ججز اپنے آپ کو بچانے کے لئے یہ چیز دیکھتے رہے ہیں کہ کون سا سیاستدان مضبوط ہے جس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور اگر سیاستدانوں کے مقابلے میں کوئی ادارہ مضبوط ہے تو اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے۔یہ مفادات کی بات ہے، اصولوں کی نہیں۔

سوال: خودوکالت کے شعبہ بھی انحطاط پذیر ہوا ہے۔ عوام کے آئینی حقوق کی پاسداری نہیں کر پایا ہے۔ اس کا کون ذمہ دار ہے؟

جواب:وکالت کا شعبہ گزشتہ سالوں میں تبدیل ہوا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی عدلیہ کا ارتقاء دیکھیں تو عدلیہ کبھی اس قدر طاقتور نہ تھی جتنی ججوں کی بحالی کی تحریک کے بعد ہوگئی۔ جب آپ کی طاقت ایک حد سے بڑھ جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ Power corrupts and absolute power corrupts absolutely لہٰذا عدلیہ میں جو اخلاقی پیمانے تھے ان کو عدلیہ پھلانگتی ہوئی آگے چلی گئی۔ پہلے کی عدلیہ بہت زیادہ آئیڈیل نہ تھی، جسٹس منیر کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ نظریہ قانون لے کر آئے لیکن جسٹس ارشاد حسن نے بھی نام بدل کر وہی کچھ کیا۔ ظفرعلی شاہ کیس میں پرانی شراب کو نئی بوتل میں ڈال کر پیش کردیا گیا تھا اورکوئی فرق نہ تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ جسٹس منیر اور جسٹس ارشاد حسن آئیڈیل تھے لیکن اگر آپ ان کا تقابلی جائزہ عدلیہ بچاؤ تحریک کے بعد کے چیف جسٹس صاحبان سے کرتے ہیں تو ان دونوں کا اخلاقی جواز کہیں بہتر نظر آتاہے۔ ججوں کی بحالی کے بعد کی عدلیہ نے جو نقصان پہنچایا ہے وہ ان دونوں نے نہیں دیا تھا کیونکہ اگر پہلے سیاستدان یا فوج آئین کو پامال کرتے تھے تو اس تحریک کے بعد پہلی مرتبہ عدلیہ نے آئین کو پامال کرنا شروع کردیا۔ جب بنچ اور بار شیروشکر ہوگئے تو ان وکلاء کو فائدہ ہوا جو وکلاء ان کے قریب تھے، انہی نے پیسہ کمایا اور انہی کی پریکٹس چلی، وہی مشہور ہوئے اور لوگ دیکھتے تھے کہ کس وکیل کی بات مانی جاتی ہے، کون سا جج کس وکیل مانتا ہے، پھر اسی وکیل کی پریکٹس چلی اور اقربا پروری کی روش چل پڑی۔ یوں ان وکیلوں نے میرٹ کا جنازہ نکال دیا۔بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اپنی مرضی کے وکیلوں کو سنیئر ایڈووکیٹ سپریم کورٹ بنادیا اور جو اصل حقدار تھے ان کو نظرانداز کردیاکیونکہ وہ ان کے چمچے نہیں تھے۔ اس طرح کی بے شمارقباحتیں پیدا ہوگئی ہیں۔ جس طرح سے ثاقب نثار نے عدالت کوچلایا، جس طرح جواد خواجہ نے کورٹ کو چلایا، جس طرح سے افتخار چودھری نے کورٹ کو چلایا اس پر مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مسئلہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ججوں کی تعیناتی کا ہے کہ چیف جسٹس پوری طرح سے حاوی ہو جاتے ہیں اور ایک ہی مسلک کے لوگ جج بن جاتے ہیں اور دوسرے مسلک کے ججوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور پی سی او ججز نان پی سی او ججز کو گھر بھیج دیتے ہیں۔ مجھے کہنے دیجئے کہ اس طرح کے فیصلوں کے ذریعے اس وقت کے جج صاحبان نے قانون اور آئین سے انحراف کیا اور پاکستان میں قانون کی حکمرانی کی دھجیاں اڑادیں۔

سوال: اس صورت حال کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟

جواب:موجودہ صورت حال کی ذمہ داری سب پر عائد ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اداروں کا بھی قصور تھا، سیاستدانوں کا بھی قصور تھا اور سب سے زیادہ ان لوگوں کی ذمہ داری تھی جنھوں نے بطور وکیل اور ججز اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔

سوال:آپ جج بھی رہے ہیں؟

جواب:جی ہاں، میں 2009میں جج بنا تھا اور ہزار سے زیادہ مقدمات کا فیصلہ کیا تھا۔ پھر 31جولائی کے فیصلے کے تحت ہائیکورٹ کے تقریباً 70ججوں کوپورے پاکستان سے فارغ کردیا گیا۔ ہم اس معاملے میں پارٹی بھی نہیں تھے، ہمیں کوئی نوٹس بھی نہیں کیا گیاتھا اورہمیں سنا بھی نہیں گیا تھا۔ بس ایک خاص حکمت عملی کے تحت یہ سب کچھ کردیا گیا، کوئی توقع ہی نہیں کر رہا تھا۔ بس آرڈر آگیا کہ ساری تعیناتیاں غیر قانونی ہیں۔ وہ سارا فیصلہ ہی غلط تھالیکن میرے لئے اچھا تھا کیونکہ مجھے یہ فائدہ ہواکہ میں زندگی میں جو چاہتا تھا اللہ نے اس کا موقع دے دیا۔ پریکٹس میں آیا تھاتو میری ایک ہی خواہش تھی کہ یاتومیں پاکستان کے بنچ کو ہیڈ کروں یا پاکستان کی بار کو ہیڈ کروں۔یعنی یا تو اللہ تعالیٰ مجھے چیف جسٹس بنائے یا پھر اٹارنی جنرل بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر جلد اٹارنی جنرل بنادیا کہ میری خواہش پوری ہوگئی۔ خداکاشکر ہے کہ بھلے تھوڑی دیر رہا مگر بدنام ہو کر باہرنہیں نکلا۔

سوال:نیب کے قانون پر کیا کہیں گے؟

جواب:میں پہلا پراسیکیوٹر جنرل تھا جس نے نیب میں اپنے تین سال مکمل کئے تھے۔ میں اس بات کے سخت خلاف تھا کہ معصوم لوگوں کے خلاف بے بنیاد کیس چلائیں، میں نے غلط مقدمات نہیں بننے دیئے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شروع میں نیب ضروری تھا کیونکہ وہ اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کے مطابق بنا تھا جس پر پاکستان نے دستخط کئے ہوئے تھے۔ وہ اقوم متحدہ کا کرپشن کے خلاف پاس کردہ قرارداد تھی۔ مقصد یہ تھا کہ کرپشن کو ختم کیا جائے گا۔ اس جذبے کے تحت کام شروع کیا گیا تھا مگر بری چیز یہ ہوئی کہ اس کے ذریعے سیاست کو ریگولیٹ کیا گیا جسے بعد میں سپریم کورٹ نے پولیٹیکل انجنیئرنگ کا نام بھی دیا۔جب ایسا ہوا تو کرپشن ختم نہیں ہو سکی اور نیب سیاسی معاملات کے لئے استعمال ہونے لگا۔ پاکستان کی تاریخ ہے کہ قوانین کو سیاست کو ریگولیٹ کرنے کے لئے بے دریغ استعمال کیا گیا جس کی وجہ سے جمہوریت مضبوط نہیں ہوسکی اور سول اور عسکری ادارے آپس میں تال میل پیدا نہیں کر سکے۔

سوال:جمہوریت کا پوداکمزور ہونے کا اصل ذمہ دار کون ہے؟

جواب:میں کہتا ہوں کہ جمہوریت کا پودا کمزور ضرور ہوا لیکن مرا نہیں، فوت نہیں ہوا۔ امید کی کرن ساتھ ساتھ چل رہی ہے، ہمیں پرامید رہنا چاہئے باوجود اس کے کہ اس پودے کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن جس کسی نے ایسا کیا وہ اپنے عہدے سے ریٹائر ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے تھے اور جو سیاست میں تھے وہ بار بار گرتے تھے مگر باوجود بار بار گرنے کے وہ قائم ہیں۔ آج پودے گرانے والوں کی گرفت بھی کمزور ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی۔

سوال:ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل ؎؎؎؎پر آپ کی کیا رائے ہے؟

جواب:وہ بالکل غلط تھا کیونکہ اس کا کل حاصل جمع یہ تھا کہ اس میں کوئی براہ راست شہادت نہیں تھی۔ بھٹوصاحب اور جرم کے درمیان