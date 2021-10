اسحاق ڈار کے بیٹے اور نواز شریف کے داماد علی ڈار کا ذکر کرنے پر محمد زبیر نے فواد چودھری کو کھری کھری سنا دیں 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے بیٹے اور قائد مسلم لیگ ن نواز شریف کے داماد علی ڈار کا ذکر کرنے پر سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو کھری کھری سنا دیں ۔

پنڈورا لیکس میں نواز شریف کے داماد اور اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی آف شور کمپنیوں کا ذکر سامنے آیا جس پر وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر کہا کہ علی ڈار کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ، یہ نواز شریف کے پیسوں کے پہرے دار ہیں ۔

فواد چودھری کے ٹویٹ پر رد عمل دیتے ہوئے مریم نواز کے ترجمان اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ علی ڈار پاکستان کے شہری نہیں ، انہیں پاکستان میں اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی بھی ضرورت نہیں ، پھر یہاں ان پر بحث کیوں کی جا رہی ہے ۔ فواد چودھری صاحب اپنے ریکارڈ چیک کروائیں ۔

