’میرا بیٹا منشیات استعمال کرے یا لڑکیوں کے پیچھے جائے ،پرواہ نہیں ‘ شاہ رخ خان کا پرانا انٹر ویو سامنے آگیا 

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ کے معروف اداکار شاہ رخ خان کے بیٹے آریان خان نے بھارتی نار کوٹکس کنٹرول بیورو کی تحویل میں منشیات استعمال کرنے کا اعتراف کرلیا ہے ۔دوسری جانب سوشل میڈ یا پر شاہ رخ خان کے ایک پرانے انٹر ویو کا کلپ وائرل ہوا رہا ہے جس میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ بیٹا منشیات استعمال کرے یا کچھ بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ماضی میں دئیے گئے ایک انٹر ویو میں شاہ رخ خان کا کہنا تھا کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو میں اسے کہوں گا کہ سگریٹ پیو، منشیات استعمال کرو یا لڑکیوں سے باتیں کرو تمہیں سب کچھ کرنے کی اجازت ہے۔

This is what #SRK did teach to his son #AryanKhan, So he is not wrong at all. ???????????????????? pic.twitter.com/9H0UdhNNIB