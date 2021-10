فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز بند، ٹوئٹر پر میمز کا طوفان آگیا فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز بند، ٹوئٹر پر میمز کا طوفان آگیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) فیس بک، واٹس ایپ اور انسٹاگرام کی سروسز بند ہونے کے بعد سوشل میڈیا صارفین نے ٹوئٹر پر میمز کا طوفان برپا کردیا۔ ذیل میں ہم آپ کیلئے کچھ منتخب میمز پیش کر رہے ہیں جنہیں دیکھ کر یقیناً آپ لطف اندوز ہوں گے۔

کوٸی ایلفی ڈال کر واٹس ایپ، فیسبک اور انسٹگرام بند کر گیا جے — حافظ عبدالرحمن انصاری (@HabdulR9) October 4, 2021

پاکستان میں واٹس ایپ ، فیس بک اور انسٹا گرام کی سروس معطل ہونے کی وجہ سابقہ حکومت ہے ۔۔۔۔ وفاقی حکومت کا بیان ???????????? — Malik Muhammad Waqas (@_waqasawan) October 4, 2021

ٹویٹر کی کال آئی تھی انسٹگرام فیس بک اور وٹس ایپ نہیں رہے???? #اپنی_زبان_اردو — TanhaChand (@TanhaChand81) October 4, 2021

ایک ہی دن فیس بک، انسٹاگرام اور واٹس ایپ ڈاؤن ہو گئے۔ حکومت کی نا اہلی ثابت ہو گئی۔ جب ہمارے قائد موترم میاں محمد نوازشریف کی حکومت تھی تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کچھ ڈاؤن کرے۔ اب عوام غربت میں اور پس جائے گی۔ #WhatsApp #instagramdown — ⓜⓐⓡⓡⓨ (@Mia_PhD) October 4, 2021

Mark zuckerberg at the board meeting after Instagram, Facebook & WhatsApp goes down pic.twitter.com/Am5uTg1ff6 — ???????????????????? ????????????????~15k~????% FB (@Divine_Bliss) October 4, 2021