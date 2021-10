سروسز ڈاؤن ، فیس بک انتظامیہ کو بھی ٹویٹر استعمال کرنا پڑ گیا، کب تک بحالی ہوگی؟ موقف سامنے آگیا

واشنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن) اپنی تما ایپلی کیشنز کی سروس ڈاؤن ہونے پر فیس بک انتظامیہ کو صارفین سے رابطے کے لیے ٹویٹر کا سہارا لینا پڑ گیا۔

ٹویٹر پر فیس بک انتظامیہ کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے کہ ہمیں اس بات کا علم ہے کہ کچھ لوگوں کو ہماری سروسز استعمال کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ہم چیزوں کو جلد از جلد بحال کرنے کے لیے کام کررہے ہیں۔ صارفین کو ہونے والی تکلیف کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.