سروس متاثر ہونے پر ٹوئٹرنے فیس بک ،انسٹاگرام اور واٹس ایپ کو طنز کا نشانہ بنا ڈالا 

نیو یارک(ڈیلی پاکستان آن لائن )دنیا بھر میں سروس ڈاون ہونے پر سماجی رابطے کی ویب سائٹس ٹوئٹر نے واٹس ایپ ، فیس بک اور انسٹاگرام پر طنز کیا ہے۔ٹوئٹر انتظامیہ کی جانب سے اپنے آفیشنل ٹوئٹر اکاونٹ پر 'سب' کو ہیلو کہا گیا ہے۔

hello literally everyone

ٹوئٹر کی ٹوئٹ پر واٹس ایپ کی جانب سے بھی ٹوئٹر اکاونٹ پر ہیلو کی صورت میں جواب دیا گیا ہے۔

واٹس ایپ کے ہیلو کہنے پر ٹوئٹرکے شریک بانی اور چیف ایگزیکٹو ا?فیسر(سی ای او) جیک ڈورسی نے مزید طنز کرتے ہوئےکہا ہےکہ میں نے سوچا تھا کہ یہ انکرپٹڈ ہونا چاہیے۔

thought this was supposed to be encrypted…