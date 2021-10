اترپردیش کے نائب وزیراعلیٰ کے بیٹے کی جانب سے کسانوں کو گاڑی سے کچلنے کی دردناک ویڈیو سامنے آگئی

نیودہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)اترپردیش کے نائب وزیراعلی کے بیٹے کی جانب سے کسانوں کو کچلنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔

افسوسناک واقعہ میں 8افراد جان کی بازی ہارگئے تھے جبکہ متعدد زخم ہوئے تھے۔ ویڈیو میں دیکھا جاسکتا کہ کسان احتجاج کرتے ہوئے جارہے ہیں کہ اس دوران پیچھے سے ایک گاڑی ان کو کچل دیتی ہے۔ہلاک ہونے والے کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جانے والے کانگریس کے رہنماپریانکاگاندھی اور نوجوت سدھو کو بھی آج پولیس نے گرفتار کرلیا تھا۔

This is how they killed the protesting Sikh farmers at Kheri! pic.twitter.com/iTm45kVBke