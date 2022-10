خوشدل شاہ کے آؤٹ ہونے پر سٹیڈیم میں "پرچی پرچی "کے نعرے ، امام الحق میدان میں آ گئے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ٹیم کے مڈل آرڈر بیٹر خوشدل شاہ کو انگلینڈ کے خلاف سیریز کے آخری میچ میں خراب کارکردگی کے باعث سٹیڈیم میں موجود شائقین نے انہیں ڈریسنگ روم جاتا دیکھ کر پرچی پرچی کے نعرے لگائے جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ، اب امام الحق نے ان کے حق میں ٹوئٹ کیا ہے ۔

تفصیلات کے مطابق انگلینڈ کے خلاف 7 میچز پر مشتمل سیریز کے آخری اورفیصلہ کن میچ میں خراب پرفارمنس کے بعد جب خوشدل شاہ پویلین جا رہے تھے ، جس دوران سٹیڈیم میں موجود شائقین نے انہیں پرچی پرچی پکارنا شروع کر دیا ، جس پر بیٹر امام الحق کھلاڑیوں کی حمایت میں سامنے آئے اور ٹوئٹ کے ساتھ سٹیڈیم کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے شائقین کرکٹ سے کھلاڑیوں کو سپورٹ کرنے کی درخواست کی،اوپنر امام الحق نے ٹوئٹ پر واقعے کی ویڈیو اپ لوڈ کرتے ہوئے کہا کہ " میری کرکٹ فینز سے درخواست ہے کہ وہ کھلاڑیوں پر آوازیں نہ کسیں ،آوازیں کسنے سے کھلاڑیوں کی صحت پر برے طریقے سے اثر پڑتا ہے۔

I would like to request our fans to avoid such rants at any player as it can badly impact the player’s health and try to support them like you always do, regardless of the results. We play for YOU, we play for PAKISTAN ???????? Stay blessed ✨

