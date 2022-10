بھارتی ایئرپورٹ پر افریقی خاتون سے کروڑوں کی منشیات برآمد، کہاں چھپا رکھی تھی ؟ شرمناک خبر

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت میں ایئرپورٹ پر افریقی ملک یوگنڈا کی شہری خاتون سے کروڑوں روپے کی منشیات پکڑی گئیں۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق یہ خاتون ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچی تھی جہاں اس کے قبضے سے 980گرام کوکین برآمد ہوئی جس کی مالیت 9کروڑ 80لاکھ بھارتی روپے (تقریباً 27کروڑ 17لاکھ پاکستانی روپے) ہے۔

خاتون ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا سے ایتھوپین ایئرلائنز کی پرواز ای ٹی 610کے ذریعے ممبئی پہنچی تھی جہاں سکیورٹی حکام نے اس کی تلاشی لی تو اس کے زیرجاموں سے اتنی بڑی مقدار میں کوکین برآمد ہو گئی۔ پولیس کو ملزمہ نے عدالت میں پیش کیا جہاں سے اسے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا ہے۔

Mumbai Airport Customs seized 980 grams of Cocaine worth Rs 9.8 crores from a pax arrived by Ethiopian Airlines flight ET-610 from Addis Ababa, Contraband was concealed in the undergarments. Pax has been arrested & remanded to judicial custody: Customs pic.twitter.com/NreVPZybxI