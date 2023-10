سرجری کے بعد فاسٹ بولر نسیم شاہ نے پیغام جاری کردیا

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر نسیم شاہ نے سرجری کے بعد مداحوں کیلئے پیغام جاری کردیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ویڈیو بیان میں نسیم شاہ نے کہاکہ اللہ کا شکر ہے سرجری کے بعد جلدی سے صحتیاب ہو رہا ہوں، آپ کی دعائیں اور نیک خواہشات میری طاقت ہیں، مجھے بھرپور سپورٹ کرنے پر آپ کا شکریہ۔

نسیم شاہ کا مزید کہنا تھا کہ سرجری کے بعد بہتر محسوس کررہا ہوں، سب سے درخواست ہے دعاؤں میں یاد رکھیں،قومی فاسٹ بولر کاکہناتھا کہ چاہنے والے بہت پیغامات بھیج رہے تھے،میں نے کہاکہ سرجری کے بعد سب کیلئے پیغام جاری کروں گا،نسیم شاہ کا کہنا تھا کہ قومی ٹیم کو سپورٹ کریں یہ ٹیم آپ کو خوشیاں دے گی۔

Alhamdulillah, I'm recovering well. Your prayers and well wishes have been my strength. Thank you all for your support.