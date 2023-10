سرجری کے بعد نسیم شاہ نیم بے ہوشی کی حالت میں والدہ کو یاد کر کے روتے رہے ، ویڈیو دیکھیں

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر نسیم شاہ کندھے کی سرجری کے بعد والدہ کو یاد کر کے رونے لگے۔نسیم شاہ نے غنودگی کی حالت میں کہا کہ والدہ کی بہت یاد آ رہی ہے، میری والدہ مجھ پر فخر کرتی ہوں گی؟

نسیم شاہ نے روتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میری والدہ دنیا کی بہترین ماں ہیں۔واضح رہے کہ نسیم شاہ کے کندھے کی سرجری انگلینڈ میں کی گئی ہے۔نسیم شاہ گزشتہ ماہ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف میچ میں کندھے کی تکلیف کا شکار ہوئے تھے جس کے بعد ڈاکٹرز نے انہیں سرجری تجویز کی تھی اور اسی وجہ سے وہ ورلڈ کپ اسکواڈ میں بھی شامل نہ ہو پائے۔

۔۔۔ویڈیو دیکھیں۔۔۔

Aahhhh Maaa

Naseem Shah got emotional

نسیم شاہ والدہ کو یاد کرتے رو پڑے اور نیم بیہوش حالت میں بھی پوچھتے رہے کہ میری والدہ مجھ پر فخر کرتی ہونگی ،،،بلکل کرتی ہوں گی پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے

