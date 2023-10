کیا کپتانوں کی پریس کانفرنس میں جنوبی افریقہ کے کپتان واقعی سو رہے تھے؟

احمد آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ سے قبل کپتانوں کی ملاقات میں جنوبی افریقا کے کپتان سوتے ہوئے پائے گئے۔جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کے کپتان ٹیمبا بووما کی سوتے ہوئے تصویر چند ہی گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر چھا گئی لیکن ایکس پر ایک پوسٹ کے جواب میں بووما نے واضح کیا کہ وہ سو نہیں رہے تھے، انہوں نے سارا الزام کیمرے کے زاویے پر ڈال دیا۔

اگرچہ ٹیمبا بووما نے اس بات سے انکار کیا کہ وہ سو نہیں رہے ہیں لیکن اسکے باوجود سوشل میڈیا پر مداحوں نے انکی تصاویر کے ساتھ مزاحیہ پوسٹیں شیئر کیں۔کچھ شائقین نے صرف پاکستان اور بھارت پر توجہ مرکوز کرنے پر ایونٹ میں موجود صحافیوں کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صارفین کا کہنا تھا کہ وہاں آٹھ دیگر ٹیموں کے کپتان بھی بیٹھے تھے جن سے سوالات کئے جانے چاہئے تھے۔ایکس پر ایک صارف نے لکھا کہ جنوبی افریقی کپتان ٹیمبا باوما کو درحقیقت نیند نہیں آرہی تھی بلکہ انہوں نے ایسا صحافیوں کے تمام فضول سوالوں کے جواب میں کیا جو صرف روہت شرما اور بابر اعظم سے سوالات کررہے تھے جیسے دوسرے کپتان وہاں موجود ہی نہیں ہوں۔ بھارتی صحافی بالکل معمولی درجے کے رپورٹرز ہیں۔

Temba Bavuma wasn't actually sleepy, he made this gesture in response to all nonsense questions by journalists directed only at Rohit Sharma and Babar Azam like all other captains didn't exist.



Indian mainstream sports journalists are absolute mediocre low IQ reporters. pic.twitter.com/0FtKc0iiCB