جاپان میں طاقتور سمندری طوفان 'جیبی' نے تباہی مچادی، 6 افراد ہلاک،متعدد زخمی،متعدد علاقوں سے رابطے منقطع

ٹوکیو(ڈیلی پاکستان آن لائن)180 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کا سمندری طوفان 126 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ جاپان کے مغربی ساحلی علاقے سے ٹکرایا جس کے بعد مختلف علاقوں سے رابطہ منقطع ہو گیا۔

نجی ٹی وی چینل” جیو نیوز“ کے مطابق جاپان میں طاقتور سمندری طوفان 'جیبی' نے تباہی مچادی، مختلف حادثات میں 6 افراد ہلاک ہوچکے ہیں جبکہ پانی کے تیز بہاؤ کے وجہ سے اہم سڑکیں بہہ گئیں اور کئی عمارتوں کو نقصان بھی پہنچا ہے،180 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار کا سمندری طوفان 126 کلومیٹر فی گھنٹہ کی تیز رفتار ہواؤں کے ساتھ جاپان کے مغربی ساحلی علاقے سے ٹکرایا۔

سمندر میں کھڑا ٹینکر کنسائی انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ملحقہ برج سے ٹکرا گیا جس سے برج درمیان سے ٹوٹ گیا، اونچی لہروں سے ایئرپورٹ کے مرکزی ٹرمینل میں بھی پانی بھر گیا اور تین ہزار افراد ایئرپورٹ پر پھنس گئے۔

طوفانی ہواؤں اور موسلا دھار بارشوں سے سڑکیں زیر آب آگئیں، گاڑیاں پھنس گئیں، کرینیں، سائن بورڈز گرنے سے کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا، طوفان کو جاپان کی 25 سالہ تاریخ کا بدترین طوفان کہا جارہا ہے۔

One million told to evacuate as typhoon Jebi hits Japan...https://t.co/GIMVxp2V8i pic.twitter.com/Y0HgEUM1Db