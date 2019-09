جاز اور ٹیلی نار کے لائسنسز کی تجدید، حکومت کو کتنے ارب حاصل ہوئے؟ اتنی بڑی رقم کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ حکومت کو سیلولر کمپنیوں کے لائسنسز کی تجدید سے بھاری ریونیو حاصل ہوا ہے۔

مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ حکومت کو سیلولر کمپنیوں کے لائسنسز کی تجدید سے بھاری ریونیو وصول ہوا ہے۔ حکومت نے جاز کمپنی سے 35 ارب 20 کروڑ روپے وصول کیے ہیں جبکہ ٹیلی نار نے اپنے لائسنس کی تجدید کیلئے 22 کروڑ 46 لاکھ ڈالرز کی ادائیگی کی ہے۔

انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلی کام انڈسٹری اور حکومت پاکستان کیلئے اچھی خبر ہے کیونکہ کمپنیوں کے لائسنسز کی تجدید سے ان کے کام میں بہتری آئے گی جبکہ وفاقی حکومت کو اس بھاری ریونیو حاصل ہوا ہے۔

Progress on Cellular Companies License Renewal.

Government received Rs 35.2 billion from Jazz and US$ 224.6 million from Telenor in partial settlement for their cellular license renewal. Good News for the telecom industry and revenue collection of the federal government.