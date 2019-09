سٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اپنے پروگرام کو اسلام آباد تک وسعت دے دی سٹینڈرڈ چارٹرڈ نے اپنے پروگرام کو اسلام آباد تک وسعت دے دی

اسلام آباد(پ ر)اسٹینڈر ڈ چارٹرڈ بینک نے آ ج ایک اعلان کیا ہے جس کے مطابق بینک اپنے Goalپروگرام کو غیر منافع بخش بزنس پارٹنر رائٹ ٹو پلے(Right To Play)کے تعاون سے اسلام آباد تک وسعت دے رہا ہے۔ دونوں ادارے مل کر نوجوان لڑکیوں کو بااختیار بنانے اور انھیں اعتماد، معلومات اور ایسی اسکلز فراہم کریں گے جو انھیں اپنے خاندان، کمیونیٹیز اور معاشروں کا اہم اقتصادی رہنما بننے کے لیے ضروری ہیں۔Goalپروگرام کا آغاز، سنہ 2016ء میں،کراچی میں ہوا تھا اور اپنے آغاز کے وقت سے اب تک، پاکستان میں 11,000سے زائد نوجوان لڑکیاں اس سے فائدہ اٹھا چکی ہیں۔Goalاسٹینڈرڈ چارٹرڈ کا اہم تعلیمی پروگرام ہے جو اس کے فٹ پرنٹ میں نوجوان لڑکیوں کو مالی امور سے متعلق خواندگی، لائف اسکلز اور روزگار کے حصول میں مددگار تربیت فراہم کرتا ہے۔متعدد اسٹیڈیز سے یہ بات ظاہر ہوئی ہے کہ لڑکیوں کے شعبے میں سرمایہ کاری سے جی ڈی پی میں اضافے کی شرح پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ سنہ 1999ء میں عالمی بینک کی جانب سے کی گئی ایک اسٹڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ سیکنڈری کی سطح پر لڑکیوں کی تعلیم میں ایک فیصد اضافے سے سالانہ فی کس آمدنی میں 0.3فیصد اضافہ ہوتا ہے۔لڑکیوں کو تعلیم دینے اور انھیں ایسے ٹولز کی فراہم سے، جس سے وہ اپنا مستقبل خود بنا سکیں، اقتصادی ترقی پر غیر معمولی اثرپڑتا ہے۔ اس سے نہ صرف فرد کی خوشحالی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ ان کمیونٹیز اور معاشروں پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کا فائدہ کئی دہائیوں تک جاری رہتا ہے۔اسلام آباد میں Goalپروگرام کے آغاز پر تبصرہ کرتے ہوئے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ پاکستان کے چیف ایگزیکٹو آفیسر، شہزاد دادا نے کہا:”مجھے Goalپروگرام کو پاکستان کے ایک اور شہر تک وسعت دینے پر فخر ہے۔ یہ بہت بڑا اور چھپا ہوا پوٹینشل ہے جسے، پورے ملک میں، لڑکیوں کے لیے سامنے لانے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد تک ہمارے Goalپروگرام کی رسائی میں اضافے سے ہم مزید لڑکیوں اور نوجوان خواتین کی ضرورتیں پوری کر سکیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم انھیں درست ٹولز اور معلومات فراہم کر سکیں گے۔

تاکہ وہ بڑی عمر کو پہنچنے پر معلومات کی بنیاد پر فیصلے کر سکیں اور انھیں بااختیار بنائیں گے تاکہ وہ اپنی کمیونٹیز میں زیادہ فعال معاشی شریک بن سکیں۔“ Goal پروگرام کو منفرد بنانے والی بات یہ ہے کہ اس میں کلاس روم میں استعمال ہونے والے طریقوں کی بجائے کھیل کے ذریعے نصابی پیغام لڑکیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ایک متحرک اور صحت بخش پلیٹ فارم کے طور پر اس سے اسپورٹس کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ جسمانی سرگرمیوں سے تفریح حاصل ہوتی ہے اور لڑکیاں جو کچھ سیکھتی ہیں اسے یاد رکھنے میں مدد ملتی ہے اور اسی کے ساتھ انھیں گھریلو زندگی میں پیدا ہونے والے ذہنی دباؤ سے چھٹکارا بھی ملتا ہے۔را ئٹ ٹو پلے(Right To Play) کے کنٹر ی ڈائریکٹر اقبال جتوئی نے اپنے خیالات کا اظہار کرے ہوئے کہا:”کھیل سیکھنے کے عمل کا لازمی اور ہمارے اسکولوں کا باقاعدہ حصہ ہے۔ یہ بچوں کو اسکول کے ساتھ مثبت انداز میں جوڑے رکھتا ہے جبکہ انھیں ٹیم ورک، اعتماد، اہم معاملات میں سوچ بچار اور فیصلہ سازی جیسی اہم صلاحیتیں سکھانے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے جو بچوں کی مجموعی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ Goalہمیں انتہائی غیر معمولی پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے تاکہ ہم کھیلوں کے ذریعے اسکول میں سکھا سکیں اور نوعمر لڑکیوں کو بااختیار بنا سکیں۔“Goalکا تربیتی نصاب پانچ ماڈیولز پر مشتمل ہے: ’بی منی سیو (Be Money Savy )‘ جس کے ذریعے مالی امور میں تعلیم دی جاتی ہے)رقم کس طرح بچائی جاے، بینک اکاؤنٹ کیسے کھولا جائے اور سرمایہ کاری کس طرح کی جائے)، ’بی یورسیلف ( (Be Yourself ‘یعنی اپنے آپ کو پہچانیے۔ اس ماڈیول میں مؤثر کمیونیکشن کی اسکلز سکھائی جاتی ہیں۔ ’بی ہیلدی(Be Healthy )‘ میں صحت و صفائی کے بارے میں معلومات فراہم کی جاتی ہیں جبکہ ’بی امپاورڈ(Be Empowered)‘ میں لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح اعتماد حاصل کریں، درست رائے اختیار کریں اور اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں۔ پانچواں ماڈیول ’بی انڈیپنڈنٹ(Be Independent)‘ میں لڑکیوں کو ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ انھیں معاشی طور پر بااختیار بنایا جا سکے۔

مزید : کامرس