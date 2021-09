آئی سی سی آئی کی پراپرٹی ایکسپو میں عوام کی گہری دلچسپی ، سفراءاور ورزا ءکا بھی دوسرے دن پراپرٹی ایکسپو کا دورہ 

اسلام آباد ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری(آئی سی سی آئی) کے زیر اہتمام پاک چائنہ فرینڈشپ سنٹر میں منعقدہ تین روزہ پاکستان پراپرٹی، ہاؤسنگ اور کنسٹرکشن ایکسپو 21 20ء میں عوام گہری دلچسپی لے رہے ہیں، ایکسپو کا باقاعدہ افتتاح وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے 3 ستمبر کو کیا تھا جو 5ستمبر تک جاری رہے گی۔

دوسرے دن بھی لوگوں کی بڑی تعداد نے ایکسپو کا دورہ کیاا ور نمائش کیلئے پیش کئے گئے پراپرٹی، ہاؤسنگ اور تعمیراتی منصوبوں میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ دوسرے دن وفاقی وزیر ریلوے محمد اعظم خان سواتی، وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی زلفی بخاری کے علاوہ آذربائیجان اور اردن کے سفارت کاروں نے بھی ایکسپو کا دورہ کیا اور آئی سی سی آئی کے اس اقدام کو بہت سراہا کیونکہ اس نے تعمیراتی شعبے کی بزنس کمیونٹی کو اپنے پروجیکٹس کی نمائش کیلئے ایک بہترین پلیٹ فارم مہیا کیا ہے جس سے ان کے کاروبار کو بہتر فروغ ملے گا اور عوام کو بھی اپنی پسند کی پراپرٹی یا گھر خریدنے کا موقع ملے گا۔

President ICCI, @sardaryasirICCI, with the Federal Minister of Railways @AzamKhanSwatiPk today at Day 2 of the #ICCIExpo2021. pic.twitter.com/SQvUP44cvU