بلاول بھٹو نے عمران خان کی بڑی وکٹ اڑا دی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) سابق وزیر اور تحریک انصاف کے رہنما بہادر خان سحر نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا فیصلہ کرلیا ۔ صحافی زاہد گشکوری کے مطابق بہادر خان پیپلز پارٹی میں شمولیت کے لیے تیار ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر مین بلاول بھٹو نے بہادر خان سحر کو ملاقات کی دعوت دی ہے ۔

Big Wicket: PTI’s Bahadur Khan Sehar is all set to join PPP. He calls on @BBhuttoZardari today.

Mr Sehar remained a Minister.@KasimGillani hosts them.