وسیم اکرم کی بیٹی سے 10ماہ بعد ملاقات ، سوئنگ کے سلطان نے ویڈیو شیئر کردی 

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم کی بیٹی سے 10 ماہ بعد ملاقات کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنی بیٹی سے 10 ماہ بعد ملاقات کی ویڈیو شیئر کی۔ اس موقع پر انہوں نے لکھا کہ مجھے آخر کار 10 ماہ کی طویل جدائی کے بعد بیٹی سے ملاقات کا موقع مل گیا۔سوئنگ کے سلطان نے کہا کہ ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے بھی میری اہلیہ نے 10 ماہ تک میری بیٹی کی پرورش کی، اس پر شنیرا اکرم کا شکر گزار ہوں۔ ویڈیو میں باپ بیٹی کو گلے ملتے دیکھا جاسکتا ہے۔

Finally seeing my daughter after 10 months apart! Thank you @iamshaniera for raising such a beautiful little princess while we have been apart #HappyDays #Australia pic.twitter.com/EbyCTOKzZp