ایک چینی بچے نے بھی اپنی جمع پونجی سیلاب سے متاثرہ بچوں کیلئے عطیہ کردی

بیجنگ (ویب ڈیسک) ایک چینی بچے نے اپنی جمع پونجی پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لئے دے دی۔

پاکستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی میں چین ایک دیرینہ دوست کی طرح ساتھ کھڑا ہے۔ چینی عوام کی پاکستانی عوام سے محبت لازوال ہے جس کا ایک اور ثبوت منظر عام پر آگیا۔پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصان پر افسردہ چینی بچہ سال نو کے لئے جمع کی گئی بچت لے کر بینک پہنچ گیا اور پیسے پاکستان میں سیلاب سے متاثر بچوں کی مدد کے لئے عطیہ کردئیے۔

young #Chinese boy #donated all his new year's money to help children affected by #FloodsInPakistan.

Indeed a touching & heart warming gesture.Thank you indeed Dear ????????????????????@zhang_heqing @zlj517 @libijian2 @AmbNong @CPEC15 @CMShehbaz @CaoYi_MFA @libijian2 @betterpakistan #CPEC pic.twitter.com/irxTCvpK1r