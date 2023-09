ایشیا کپ کے دوران بھارتی کرکٹرجسپریت بمراہ اچانک ٹیم کو چھوڑ کر بھارت روانہ، وجہ سامنے آگئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ کے اچانک ٹیم کو چھوڑ کر اپنے وطن واپس لوٹنے کی وجہ سامنے آگئی۔

جیو نیوز کے مطابق جسپریت بمراہ نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر اعلان کیا کہ ان کے ہاں پہلے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے اور اہلیہ سنجنا کے ہاتھ کے ہمراہ نومولود کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی۔

بھارتی کرکٹر نے بتایا کہ پیر کی صبح بیٹے کی پیدائش ہوئی جس کا نام 'انگد جسپریت بمراہ' رکھا گیا ہے۔جسپریت بمراہ کو بیٹے کی پیدائش پر ان کے مداحوں کی جانب سے مبارکباد پیش کی جارہی ہے۔خیال رہے کہ بھارت کے فاسٹ بولر جسپریت بمراہ اور سنجنا گنیسن کی شادی مارچ 2021 میں ہوئی تھی۔

Our little family has grown & our hearts are fuller than we could ever imagine! This morning we welcomed our little boy, Angad Jasprit Bumrah into the world. We are over the moon and can’t wait for everything this new chapter of our lives brings with it ❤️ - Jasprit and Sanjana pic.twitter.com/j3RFOSpB8Q