ایشیا کپ: پاکستان کرکٹ ٹیم چارٹرڈ فلائٹ سےکولمبو سے لاہور پہنچ گئی

لاہور (ویب ڈیسک) ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت کے خلاف میچ میں کھیلنے کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کولمبو سے چارٹرڈ فلائٹ پر لاہور پہنچ گئی۔

جیو نیوز کے مطابق قومی ٹیم کے کھلاڑی آج آرام کریں گے اور پھر منگل کو ایل سی سی اےگراؤنڈ میں ٹریننگ کرے گی۔ خیال رہے کہ پاکستان سپر فور میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیم ہے، اس سے قبل پاکستانی کرکٹرز بس کے ذریعے کینڈی سے کولمبو پہنچے تھے۔پاکستان ٹیم بدھ کو سپر فور مرحلے کا میچ افغانستان یا بنگلا دیش کے خلاف کھیلے گی۔پاکستان کے سپر فور میں کوالیفائی کرنے کی صورت میں اے ون قرار پائے گی۔

بنگلا دیش یا افغانستان میں سے کسی کے بھی کوالیفائی کرنے کی صورت میں وہ بی ٹو قرار پائے گی۔

Touchdown Lahore ????



Onto the Super 4 stage for the ???????? team ????#AsiaCup2023 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/jfJxHuEO8w