میر ے والد کو ہسپتال سے ڈسچارج کرنے کے بعد تاحال اٹک جیل نہیں پہنچا یا گیا ، مونس الہی کا دعویٰ

میڈرڈ(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے بیٹے چودھری مونس الہی نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے والد کو ہسپتال میں چیک اپ کے بعد سے اب تک اٹک جیل واپس نہیں پہنچا یا گیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر مونس الہی نے بتا یا کہ آج میرے والد چودھری پرویزالٰہی کو کو اٹک جیل سے پمز ہسپتال لے جایا گیا،پمز ہسپتال سے چودھری پرویزالٰہی کو ایک بجے دوپہر ڈسچارج کر کے واپس اٹک جیل بھیج دیا گیا۔انہوں نے کہا کہ پمز ہسپتال سے اٹک جیل کا فاصلہ ایک گھنٹے سے زیادہ کا نہیں، لیکن اب تقریباً ساڑھے تین گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن وہ ابھی تک میرے والد کو لے کر اٹک جیل نہیں پہنچے۔

Today my father was taken to PIMS Hospital in Islamabad from Attock jail. They discharged him at 1 pm and he was sent back to Attock jail. The drive is not more than 1 hour. It has been 3.5 hrs now and he isn’t back.