حسن علی کے ٹکٹ مانگنے پر شاداب خان نے صاف انکار کردیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی باولر حسن علی نے آل راونڈر شاداب خان سے میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ مانگی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا تھا تاہم حسن علی کے دوبارہ استفسار پر شاداب خان نے صاف انکار کردیا۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ایکس پر شاداب خان نے اپنی ایک تصویر شئیر کی تو حسن علی نے روتے ہوئے ایموجی کے ساتھ شاداب خان کو یاد کرایا کہ میں نے میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ مانگی تھی ۔اس پر شاداب خان نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ برائے مہربانی ٹکٹ خرید لیں اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں کہ ٹکٹ خرید کر میچ دیکھیں ۔ شاداب خان نے حسن علی سے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنے کی درخواست کی۔

Please buy tickets. Encourage others to buy tickets as well. Set an example.