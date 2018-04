”میرے شوہر تو ابھی تک جوان ہیں “ایک شخص نے شعیب ملک اور شاہین آفریدی سے متعلق حقیقت بیان کی تو ثانیہ مرزا میدان میں آگئیں ،ایسی بات کہہ دی کہ شعیب ملک کا دل باغ باغ ہو جائے گا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) قومی کرکٹ ٹیم نے ویسٹ انڈیز کو ٹی ٹوئنٹی سریز میں کلین سوئپ کر کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی رینکنگ میں پہلے نمبر پر اپنی پوزیشن کو مزید مضبوط کرلیا۔اس کامیابی کے بعد سوشل میڈ یا پر شعیب ملک اور شاہین آفریدی کی عمر کے حوالے سے ایک دلچسپ حقیقت سامنے آئی تو ثانیہ مرزا بھی میدان میں آگئیں اور ایسی بات کہہ دی کہ شعیب ملک کا دل بھی با غ باغ ہو گیا۔

Shoaib Malik and Shaheen Shah Afridi playing in the same Pakistan XI, Shaheen was born on 6th April 2000 and Shoaib Malik made his International cricket debut on 14th October 1999. #Cricket #PAKvWI