” عدالت نے تو سزا سنائی ہی نہیں بلکہ ۔۔۔ “ سلمان خان کے مخالف وکیل نے اندر کی کہانی بتادی، مداحوں کو امید دلادی

جودھپور(ڈیلی پاکستان آن لائن)کالا ہرن شکار کیس کے پراسیکیوٹر بھوانی سنگھ کا کہنا ہے کہ سلمان خان کو سزا نہیں سنائی گئی بلکہ سزا کا فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو ایک گھنٹے تک سنادیا جائے گا۔

سلمان خان کے خلاف کالا ہرن شکار کیس کے پراسیکیوٹر بھوانی سنگھ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کیس میں سلمان خان کو مجرم قرار دے دیا گیا ہے جبکہ دیگر کو شک کا فائدہ دے کر بری کردیا گیا ہے۔ عدالت کی جانب سے فریقین کے دلائل سن لیے گئے ہیں لیکن ابھی تک سزا نہیں سنائی گئی بلکہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے، عدالت کی جانب سے اداکار کو 2 سال قید کی سزا کی خبریں غلط اور بے بنیاد ہیں۔

پراسیکیوٹر نے مزید کہا انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ سلمان خان کے رویے اور جرم کی نوعیت دیکھتے ہوئے سخت سے سخت سزا سنائی جائے کیونکہ ملزم پہلے بھی ممبئی میں ہٹ اینڈ رن اور جودھپور کے 2 معاملوں میں مجرم قرار پاچکے ہیں۔ ایڈووکیٹ بھوانی سنگھ نے کہا کہ وائلڈ لائف ایکٹ کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا 6 سال ہے اور پراسیکیوشن نے زیادہ سے زیادہ سزا کی درخواست کی ہے۔اگلے ایک گھنٹے تک عدالت کی جانب سے فیصلہ سنادیا جائے گا۔

دوسری جانب سلمان خان کے وکلا کی جانب سے عدالت سے کم از کم سزا کی درخواست کی گئی ہے ۔ وکیل صفائی نے عدالت سے درخواست کی ہے کہ سلمان خان ایک اچھے شہری اور سوشل ورکر ہیں اس لیے ان کے اچھے کاموں کو دیکھتے ہوئے کم سے کم سزا دی جائے۔

’’ پراسیکیوٹر بھوانی سنگھ کی میڈیا ٹاک ‘‘

