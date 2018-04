آفتاب اقبال نے اچانک ایکسپریس نیوز کو چھوڑ دیا ،وہ مستقبل میں کیا کریں گے؟ایسا اعلان کردیا کہ سب کو ان کی ٹی وی پر واپسی کا انتظار ہو گا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن ) نیوز چینلز پر مزاحیہ پروگرام کرنے والے معروف اینکر پرسن آفتاب اقبال نے اچانک ایکسپریس نیوز چھوڑنے کا اعلان کردیا ۔

تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے آفتاب اقبال نے کہا کہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ بہت اچھا رہا ،یہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ۔انہوں نے کہا کہ اس بہترین ماحول میں کام کرنے کا تمام کریڈٹ چینل کی ایڈمنسٹریشن کو جاتا ہے ۔آفتاب اقبال نے اعلان کیا کہ وہ چند مہینوں بعد کسی نئی چیز کے ساتھ ٹی وی پر دوبارہ واپس آئیں گے ۔انہوں نے ایکسپریس نیوز کی انتظامیہ کے لیے نیک تمناﺅں کا اظہار کیا اور اپنے مداحوں کی سپورٹ اور پیار پر ان کا شکریہ بھی ادا کیا ۔آخر میں آفتاب اقبال نے ایکسپریس نیوز پر چلنے والے اپنے پروگرام” خبردار ود آفتاب اقبال “کو بھی خدا حافظ کہہ دیا۔واضح رہے کہ صحافتی حلقوں میں خبر گردش کر رہی ہے کہ آفتا ب اقبال بہت جلد اپنے چینل کے ساتھ میڈ یا میں واپسی کریں گے ۔

It was great working on @ExpressNewsPK, learnt a lot here. All credit goes to channel's administration. Best wishes to them.

Shall be back on TV with something very exiting after few months.

Thanks everyone for your love and support.

Goodbye #Khabardar.@AftabIqbal_ pic.twitter.com/M10mrZYh05