”اس سے ثابت ہوتا ہے آفریدی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے “بھارتی میڈ یا نے شاہد آفریدی پر الزام لگا دیا لیکن ثبوت کیا دیا ؟دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن )سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفرید ی نے مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی کی تازہ لہرپر اپنے دکھ کا اظہار کیا تو پورے بھارت کے پیٹ میں مروڑ اٹھ گئے اور پاکستان مخالف بھارتی میڈ یا نے تو شاہد آفریدی کو آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دے دیا اور ساتھ ہی ایسے مضحکہ خیز ثبوت بھی پیش کردیے کہ جان کر آپ بھی ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے ۔

ویڈیو دیکھیں

Shahid Afridi’s links with ISI exposed: Incriminating link surfaces, India’s peaceniks stand up, Shahid is a Pak ‘ISI’ stooge, ISI Bossman dines with Afridi, Afridi has dinner on March 27, then takes dictation on April 3 @pradeepdutta20 shares more details #AfridiPakISILink pic.twitter.com/qwswn8YPGx



تفصیل کے مطابق شاہد آفریدی کے ٹوئٹ کے بعد بھارتی میڈ یا نے اپنے ملک میں واویلا مچا دیا اور بھارتی صحافیوں نے معروف شخصیات سے شاہد آفریدی کے ٹوئٹس پر رد عمل لینا شروع کردیا ۔اس پر سب سے پہلے گوتم گمبھیر نے شاہد آفریدی کے خلاف دیا اور پھر دیگر بھارتی کھلاڑیوں نے بھی اپنے اپنے رد عمل کا اظہار کیا جبکہ ویرات کوہلی نے شاہد آفریدی کے خلاف براہ راست کوئی بیان نہ دیا بلکہ صرف اتنا کہا کہ اس معاملے پر مجھے زیادہ معلومات نہیں ہیں اس لیے اس پر بات نہیں کروں گا لیکن ہر کوئی اپنے ملک کو ترجیح دیتا ہے ،بھارت کا مفاد ہی میرا مفاد ہے ۔

ویڈیو دیکھیں



ادھر بھارتی میڈ یا نے شاہد آفریدی مخالف مہم چلاتے ہوئے لالہ پر آئی ایس آ ئی کے ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگا دیا اور ثبوت کے طور پر شاہد آفریدی کی کمانڈر سدرن کمانڈ لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور باجوہ کے ساتھ مختلف ملاقاتوں کی تصاویر بھی دکھائیں۔بھارتی میڈ یا نے ان افسران کو آئی ایس آئی کے آفیشلز کی طرح پیش کیا اور کہا کہ شاہد آفرید آئی ایس آئی کی کٹھ پتلی کے طور پر کام کررہے ہیں اور یہ ٹوئٹس بھی آئی ایس آئی نے ہی کروائی ہیں ۔ مضحکہ خیز طور پر بھارتی میڈ یا نے شاہد آفریدی کو نیم پڑھا لکھا قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں اقوام متحدہ کے بارے میں علم ہیں نہیں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ٹوئٹس شاہد آفریدی سے کروائی گئی ہیں ۔ان کا کہنا ہے کہ شاہد آفریدی نے 27مارچ کو آئی ایس آئی کے نمائندے سے ملاقات کی اور 3اپریل کو ڈکٹیشن لے کر ٹوئٹ کی ۔

اس خبر پر پاکستانی اینکر پرسن محمد جنید نے بھی ردعمل دیا ،مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ان کا کہنا تھا کہ”قابل نفرت انڈیا ٹوڈے اب بڑے ہو جاﺅ“۔اینکر پرسن کے ٹوئٹ پر پاکستانیوں نے بھی ردعمل دیتے ہوئے اس خبر کو مضحکہ خیز قرار دیا ۔

راحیل خان نے اس خبر کو مضحکہ خیز قرار دیا

سبیل سجاد نے کہا کہ کل کو ہمارے وزیر اعظم کو بھی ایجنٹ قرار دے دیں گے

Hahahahaha! It was so funny ???? please enjoy junaid! Tomorrow our PM will be ISI agent. He daily meets army officials or has one MS with him from army.