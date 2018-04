ثابت ہو گیا کہ سچن ٹنڈولکر دراصل آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے، ایسی تصویر سامنے آ گئی کہ پورے بھارت میں کھبلی مچ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی ہیر و شاہد آفریدی کی شہرت اتنی زیادہ ہے کہ جس کا اعتراف بھارتی کھلاڑی بھی کرتے ہیں تاہم جب بھارتی فوج کے معصوم کشمیریوں پر ڈھائے جانے والے مظالم سے پردہ اٹھاتے ہوئے شاہد آفریدی نے ان کا مکروہ چہرہ پوری دنیا کو دکھایا تو بھارتی میڈیا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اورانہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ قرار دینے پر تل گیا تاہم اب پاکستانیوں نے بھی اس کے جواب میں وار کرنا شروع کر دیئے ہیں اور بھارتیوں کو شرمندہ کر دیاہے۔



تفصیلات کے مطابق شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر میں معصوم کشمیریوں پر ہونے والے ظلم سے پردہ اٹھایا تو بھارتیوں کی چیخیں نکل گئیں اور انہوں نے شاہد آفریدی کی ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور اور سابق پاک فوج کے ترجمان عاصم باجوہ کے ساتھ لی گئی تصاویر چلا کر انہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش شروع کر دی تاہم اب پاکستانیوں نے بھی جوابی وار کرنا شروع کر دیئے ہیں ۔

ٹویٹر پر قاسم اشفاق نامی صارف نے ایک تصویر شیئر کی جس میں سابق صدر پرویز مشرف کے ساتھ بھارتی کھلاڑی ٹنڈولکر مصافہ کر رہے ہیں اور ساتھ پیغام درج کیا کہ بھارتی میڈیا شاہد آفریدی کی ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ تصاویر چلا کر انہیں آئی ایس آئی کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہاہے تو ایسی صورتحال میں یہ تصویر یہ ثابت کرتی ہے کہ ٹنڈولکر بھی پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے خفیہ ایجنٹ ہیں جو کہ بھارت میں چھپ کر کام کرہے ہیں ۔

Indian news channels showed a picture of Shahid Afridi with DG ISPR to prove that Afridi is working for the ISI. If we go by that logic then this picture proves that Sachin and Dravid are ISI agents, working undercover in India. #AfridiWithKashmir #ShahidAfridi pic.twitter.com/EDyGddrT1r