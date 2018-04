شعیب اختر بالی ووڈ اداکار سلمان خان کے حق میں میدان میں آ گئے ، ایسا پیغام جاری کر دیا کہ سن کر سلمان خان جیل سے نکلتے ہی انہیں سب سے پہلے فون کریں گے

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بھارتی عدالت نے سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کے جرم میں بیس سال بعد پانچ سال قید کی سزا سنا دی ہے جس کے بعد بالی ووڈ انڈسٹر ی کے ساتھ ساتھ پاکستانی سٹار ز بھی اس سزا کو بہت ہی حیران کن قرار دے رہے ہیں ۔

تفصیلات کے مطابق پاکستان کے سابق مایہ ناز فاسٹ باولر شعیب اختر نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مجھے سلمان خان کی سزا کے بارے میں سن کر بہت افسوس ہوا تاہم قانون پر عملدرآمد ضروری ہے اور ہمیں عدالت کے فیصلوں کی عزت کرنی چاہیے لیکن میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ سلمان خان کو دی جانے والی سزا بہت ہی زیادہ ہے مشکل ہے ۔ شعیب اختر نے کہا کہ میں سلمان خان کی فیملی اور ان کے مداحوں کے ساتھ ہوں اور مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی جیل سے باہر آ جائیں گے ۔

Really Sad to see my friend Salman khan sentenced for 5 year But the Law must take its course & we got to respect the decision of honourable court of India but i still think punishment is to harsh but my heart goes to his family & fans ..

Am sure he will out soon ..