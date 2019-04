کیا بھارتی مگ 21نے واقعی پاکستانی ایف 16کو مار گرایا ؟پاک فوج نے ثبوتوں کا ایک اور ’تحفہ‘پیش کردیا

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )پاک فوج نے ایک مرتبہ پھر ثبوت دکھا کر دنیا بھر کے سامنے بھارت کے جھوٹ کو بے نقاب کردیا ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی مگ 21کے چاروں میزائل سیکرز ہیڈز درست حالت میں دکھا دئیے ۔تصویر جاری کرتے ہوئے میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ بھارتی فضائیہ کا دعویٰ ہے کہ ان کے مگ21نے پاک فضائیہ کی جانب سے مارگرائے جانے سے پہلے پاکستان کا ایف 16طیارہ گرایا ،بھارت کا یہ جھوٹا دعویٰ بے نقاب ہو گیا ہے ۔پاک فضائیہ کی جانب سے مارے گئے مگ 21کے ملبے سے برآمد ہونے والے چاروں میزائل سیکر ٹھیک حالت میں ملے ۔پاکستان اور اس کی پیشہ ور مسلح افواج شور نہ مچا کر عاجزی کا مظاہرہ کر رہی ہیں ۔انہوں نے مزید کہا کہ اس حوالے سے ہمارے پاس مزید ثبوت بھی ہیں ۔

IAF claim of hitting F-16 by their Mig 21 before having been shot down by PAF gets exposed. All 4 missile seeker heads recovered intact from the wreckage & held. Pakistan and its professional Armed Forces staying humble by not drum beating. We have more truth on this to share. pic.twitter.com/jOklFU7GDJ