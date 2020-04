کورونا وائرس پھیلانے کا خدشہ،موبائل ٹاورز کو آگ لگادی گئی

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن)دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وجہ سے جہاں تشویش نے جنم لیا ہے وہیں اس کے علاج کیلئے کئی ایسی افواہیں اور من گھڑت خبریں بھی سامنے آئی ہیں جن کو سچ سمجھتے ہوئے لوگوں نے ایسی حرکتیں کرڈالیں کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔

افواہوں پر کان دھرنے والوں میں اب برطانوی شہری بھی شامل ہوگئے ہیں۔برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک میں سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ فائیو جی اور ریڈیو سگنل بھی کورونا وائرس کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔برطانیہ میں شہریوں نے موبائل ٹاورز یا فائیو جی ٹاورز پر کورونا وائرس کے پھیلاو کاالزام لگاتے ہوئے انہیں آگ لگا دی ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق 5جی ٹاورز اور کورونا وائرس کے درمیان ربط کی خبروں پر برمنگھم، لیورپول، میلنگ اور میری سائیڈ میں کئی ٹاورز کو آگ لگانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جس کے بعد متعلق حکام نےتحقیقات کاآغاز کردیا ہے۔

بی بی سی کے مطابق یوٹیوب اور فیس بک پر وائرل ایک ویڈیو میں ایگبرتھ میں جلتے ایک ٹاورکو دیکھا جاسکتا ہے۔ کیبنٹ آفس کے وزیر مائیکل گووکہتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک بدتہذیبی ہے۔ ڈیجیٹل ۔ ثقافتی میڈیا اور سپورٹ کے محکمے نے اپنے ٹویٹر اکاونٹ پر کہا ہے کہ موبائل ٹاورز کے کورونا وائرس کو پھیلانے کے حوالے سے کوئی ٹھوش شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس قسم کی افواہیں ہمارے لیے مشکلات کا باعث بن رہی ہیں۔

We are aware of inaccurate information being shared online about 5G. There is absolutely no credible evidence of a link between 5G and coronavirus

For COVID-19 advice:

????NHS https://t.co/EI0XLYsqWE

????GOVUK https://t.co/aWe30Ayl8X

????Full Fact research https://t.co/QWYcc4bOEg