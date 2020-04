”اس دنیا میں ہزاروں ایسے لوگ موجود ہیں جو۔۔۔“ کھانے بنانے کی ویڈیوز شیئرہونے پر ثانیہ مرزا برس پڑیں، کھری کھری سنادیں

نئی دہلی (ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شعیب ملک کی اہلیہ و بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے سوشل میڈیا پر کھانا پکانے کی ویڈیوز اور تصویریں شیئر کرنے والوں کو کھری کھری سنا دیں۔کورونا وائرس کے باعث جہاں دنیا بھر کی نامور شخصیات سوشل میڈیا پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں وہیں بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے بھی مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

Aren’t we done with posting cooking videos and food pictures yet ? Just spare a thought - there are hundreds of thousands of ppl, specially in our side of the world starving to death and struggling to find food once a day if they are lucky ????????