ضرورت مندوں میں راشن کی تقسیم، دانش کنیریا بھی میدان میں آگئے، وہ کام کردیا کہ آپ کو بھی خوشی ہوگی

کراچی(ویب ڈیسک) قومی کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ اسپینر دانش کنیریا بھی غریبوں کی مدد کے لیے میدان میں آگئے۔قومی کرکٹ ٹیم کے سابق گیند باز نے کراچی کے علاقے رنچھوڑ لائن غریبوں اور اقلیتی برادری میں راشن تقسیم کیا۔دانش کنیریا نے عطیات دینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے کو جاری رکھیں تاکہ غریبوں اور یومیہ اجرت کمانے والوں کی مدد ہوسکے۔

Distributed grocery kits to the needy families of our minority community at Ranchor Line, Karachi. I am very thankful to all the donors. Please keep donating here at: https://t.co/yDz3i8gZps #COVID19 pic.twitter.com/4TNSmSWjgn