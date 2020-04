"ہمیں ایک ارب 40 کروڑ نہیں بلکہ اتنی سبسڈی ملی" سلیمان شہباز نے انکوائری رپورٹ ...

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے صدر شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز شریف نے آٹا چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹ میں انہیں دی جانے والی سبسڈی کے دعویٰ کو جھوٹ قرار دے دیا۔

سلیمان شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ شریف فیملی کو ایکسپورٹس اور سبسڈی کی مد میں ایک ارب 40 کروڑ روپے دیے جانے کا دعویٰ جھوٹ پر مبنی ہے جو عمران خان اور ان کے حواریوں نے گھڑا ہے۔

سلیمان شہباز نے کہا کہ شریف فیملی کو 2014 سے 2018 کے دوران چینی کی مد میں 31 کروڑ روپے کی سبسڈی دی گئی تھی۔

خیال رہے کہ آٹا چینی بحران پر واجد ضیا کی سربراہی میں قائم انکوائری کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ جہانگیر ترین، خسرو بختیار ، شریف فیملی ، چوہدری فیملی سمیت دیگر سیاسی لوگوں نے بحران سے خوب مال بنایا ہے۔

Sharif family Exports and subsidy. 1.4 Billion firgure is a lie concocted by IK and cronies ⁦@PmlnMedia⁩ ⁦@ImranKhanPTI⁩ ⁦@pmln_org⁩ #CheeniChor pic.twitter.com/Q5L4vBLIUG