پاکستان کا وہ علاقہ جس کے رہائشیوں نے اپنے گاؤں کو خود ہی سیل کرکے باہر سے آنے والوں پر پابندی عائد کردی

گلگت (ڈیلی پاکستان آن لائن) دنیا بھر میں کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کیلئے لاک ڈاؤن کا سہارا لیا جارہا ہے، یہ مہم بھی چلائی جارہی ہے کہ کورونا وائرس اس وقت تک آپ کے گھر نہیں آئے گا جب تک آپ اسے لینے باہر نہیں جائیں گے، ایسے میں بہت سے لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرکے گھروں میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ سڑکوں پر گھومتے نظر آتے ہیں۔ ایسے میں گلگت بلتستان کے ایک گاؤں کے لوگوں نے ذمہ داری کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔

گلگت بلتستان کے گاؤں حسن آباد کے رہائشیوں نے اپنے طور پر اپنے گاؤں کو لاک ڈاؤن کردیا ہے اور باہر سے آنے والے افراد کے داخلے پر پابندی عائد کردی ہے۔ گاؤں کے داخلی گیٹ پر لکھا گیا ہے " معذرت کے ساتھ، آپ تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے گاؤں میں داخلے پر پابندی لگادی گئی ہے، لہٰذا ہمارے گاؤں میں آنے سے گریز کریں۔"

ہدایت پر مشتمل ایک بورڈ حسن آباد گاؤں کے رہائشیوں کیلئے بھی لگایا گیا ہے جس میں انہیں تلقین کی گئی ہے کہ " تمام حسن آباد والوں سے بھی گزارش ہے کہ کسی اور گاؤں میں نہ جائیں۔"

خیال رہے کہ پاکستان میں اب تک کورونا وائرس کے 3059 کیسز سامنے آچکے ہیں جن میں سے 206 کیسز کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے۔

The residents of Hassanabad village #GilgitBaltistan have formed a village committee to respond to challenges posed by #CoronavirusPandemic, committee ensures residents to follow the #coronavirus precautionary measures in order to stop the Spread.#COVID2019 #SocialDistancing pic.twitter.com/DarDh9Gpy3