بنوں (بیو رورپورٹ)بنوں کی پہلی خاتون آسیہ جہانگیر نے بورڈ اف گورنر ایم ٹی آئی ہاسپٹلز کی چیئرپرسن کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا وہ بنوں کے ایم ٹی آئی ہسپتالوں میں اپنی خدمات سر انجام دینگی خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے گزشتہ روز ایم ٹی آئی ہسپتالوں کے بی او جی کے 5 ممبران کا اعلامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں سے بنوں کی خاتون آسیہ جہانگیر کو بھاری اکثریت سے چیئر پرسن منتخب کرلیا گیا ہے جنہوں نے بقاعدہ طور پر ایم ٹی آئی ہسپتالوں کا چارج سنبھال لیا ہے چیئر پرسن آسیہ جہانگیر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی، ہسپتالوں کے نظام کی بہتری اور اقرباء پروری کا خاتمہ ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہیں حکومت عوام کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کیلئے کوشاں ہے جو کہ صحیح معنوں میں عوام تک فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں مریضوں کو سہولیات پہنچانے میں کسی قسم کی غفلت اور کاتاہیاں برداشت نہیں کی جائینگی ہسپتالوں کے ملازمین اپنی ڈیوٹیاں یقینی بناکر دن رات ایک رات کریں گے آسیہ جہانگیر گزشتہ نگران حکومت میں وزیر اعلیٰ کی مشیر خاص برائے سوشل ویلفیئر،سپیشل ایجوکیشن اور وومن ایمپاورمنٹ، وزیراعلی کی مشیر برائے ثقافت،سرچ اینڈ نامینیشن کونسل فار ایم ٹی آئیز خیبر پختونخوا، سرچ اینڈ نامینیشن کونسل برائے ہیلتھ کیئر کمیشن کی ممبر،سی او سی پیمرا کی ممبر،کے پی کمیشن (On the status of women) کی ممبر،ہوپ ویلفیئر فاونڈیشن کی چیئرمین پرسن بھی ہیں جبکہ وومن چیمبر اف کامرس پشاور کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکی ہیں جس میں سے اب بھی چند عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں